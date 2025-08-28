Caso Luis Oliva: “Una denuncia interna siempre es algo que favorece”, Ana Matilde Gómez

<i>'Hay que esperar los resultados. Una denuncia interna siempre es algo que favorece una investigación de corrupción... él lo denunció estando allí, cuando pudo palpar las irregularidades. Es decepcionante que ni el presidente Cortizo, ni el contralor Solís le prestaran atención, ni mucho menos el administrador Oliva. </i><i><b>Hay una cadena de responsabilidad que es vergonzosa'</b></i>, estimó Ana Matilde Gómez.<b>Luis Stoute, exsubadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG)</b>, fue el denunciante de la supuesta corrupción hace un año y medio. En el 2023, fue separado de su cargo después de que el <a href="/tag/-/meta/gerardo-solis">excontralor general de la República, Gerardo Solís</a>, le dijera que 'era demasiado cuadrado técnico, y que debería ser más político', según contó Stoute en una entrevista con <b>TVN</b> en febrero de 2024.<i>'Nos roban la esperanza, las oportunidades. Uno vuelve y cae en la decepción. Así sea que después resulten absueltos, algo pasó ahí, en lo administrativo o en lo penal'</i>, afirmó Gómez.