Caso Odebrecht: Audiencia se suspende por ausencia de abogado defensor; se reanuda este 26 de enero

En la agenda estaba discutir las objeciones del Ministerio Público a las pruebas extraordinarias presentadas por los abogados defensores este miércoles 21 de enero.

Sin embargo, cuando se estaba tomando lista de asistencia al inicio de la sesión, se reveló que el abogado Abdel Almengor no había asistido.

Almengor es abogado de Jaumes Pamies Dolade, presuntamente vinculado a la Banca Privada de Andorra.

Normalmente, hay un defensor público para cubrir la ausencia en estos casos. Sin embargo, este 22 de enero el defensor público encargado avisó que no podría venir.

De acuerdo a la jueza, Baloisa Marquínez, no dio excusa alguna.

Por ello, multó con 100 dólares a Almengor por no presentarse a la sesión de la audiencia.

Al no tener abogado, la persona se considera en indefensión. Por ello, la jueza decretó un receso hasta este lunes 26 de enero.

Además, Marquínez informó que desde este 15 de enero el defensor público informó que no podía venir este 23 de enero.