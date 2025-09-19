Chiquita Panamá: inicia contratación de trabajadores en Bocas del Toro

Adelantó, que Julio Moltó, Ministro de Comercio e Industrias, estaría este viernes realizando una visita a la zona para inspeccionar las plantaciones. Según el memorando de entendimiento firmado entre la administración del <b>presidente <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> y la empresa <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/chiquita-panama" target="_blank">Chiquita Panamá</a></b>, para la reanudación de operaciones en la provincia de Bocas del Toro, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/economia/retorno-de-chiquita-a-panama-conoce-los-puntos-del-memorando-firmado-con-el-gobierno-AF15899854" target="_blank">se establece que la primera etapa contempla labores agrícolas de limpieza y recuperación de las plantaciones.</a></b>