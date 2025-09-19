Chiquita Panamá: inicia contratación de trabajadores en Bocas del Toro

Aproximadamente 3 mil trabajadores formarán parte de la primera fase del retorno de operaciones de la empresa Chiquita Panamá en la provincia de Bocas del Toro

La ministra Jackeline Muñoz, titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, ha confirmado que a la entidad han comenzado a llegar los primeros contratos.

“El Ministerio hasta el día de ayer registraba un aproximado de 500 contratos ya registrados en el Ministerio de Trabajo, lo cual nos complace mucho ya que son más de 500 familias que están retornando a sus labores”, dijo Muñoz en declaraciones medios de comunicación.