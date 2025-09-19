  1. Inicio
PANAMÁ

Chiquita Panamá: inicia contratación de trabajadores en Bocas del Toro

La primera fase del memorando incluye la contratación inicial de aproximadamente 3,000 trabajadores
Kathyria Caicedo
  • 19/09/2025 12:24
El Ministerio de Trabajo ha confirmado la recepción de cientos de contratos de trabajos de la empresa Chiquita Panamá, que opera en la provincia de Bocas del Toro.

Aproximadamente 3 mil trabajadores formarán parte de la primera fase del retorno de operaciones de la empresa Chiquita Panamá en la provincia de Bocas del Toro

La ministra Jackeline Muñoz, titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, ha confirmado que a la entidad han comenzado a llegar los primeros contratos.

“El Ministerio hasta el día de ayer registraba un aproximado de 500 contratos ya registrados en el Ministerio de Trabajo, lo cual nos complace mucho ya que son más de 500 familias que están retornando a sus labores”, dijo Muñoz en declaraciones medios de comunicación.

Adelantó, que Julio Moltó, Ministro de Comercio e Industrias, estaría este viernes realizando una visita a la zona para inspeccionar las plantaciones.

Según el memorando de entendimiento firmado entre la administración del presidente José Raúl Mulino y la empresa Chiquita Panamá, para la reanudación de operaciones en la provincia de Bocas del Toro, se establece que la primera etapa contempla labores agrícolas de limpieza y recuperación de las plantaciones.

