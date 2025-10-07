Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 7 de octubre

La meteoróloga Pilar López, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) destacó la mañana de este martes 7 de octubre que las condiciones atmosféricas están inestables en la región, por lo que se mantiene la vigilancia de dos sistemas importantes.

El Imhpa mantiene la vigilancia sobre dos áreas de interés, la primera es un disturbio en el Caribe occidental (cerca de Centroamérica).

De acuerdo con la entidad, este sistema tiene una alta probabilidad (80% en 48 horas) de desarrollarse en un ciclón tropical.

López indicó que su trayectoria se estará desarrollando al norte de las Antillas Mayores, lo que, aunque no impactaría directamente, sí estará desestabilizando la atmósfera sobre la región y podría generar un incremento en los vientos del sur.

Además, se mantiene la vigilancia de la onda tropical No. 33, la cual está ingresando sobre el área oriental de la cuenca del Caribe y se espera que se aproxime a Panamá en los próximos días, contribuyendo a la inestabilidad.

En tanto, la zona de convergencia intertropical se encuentra en el centro y occidente del país, lo que continuará fomentando aguaceros, especialmente en horas de la tarde.

Pronóstico de lluvias:

En la mañana:

Se esperan chubascos aislados hacia el Caribe panameño.

El resto del país tendrá tiempo significativo, aunque no se descartan eventos aislados.

En la tarde:

Se prevén aguaceros de moderados a fuertes en Coclé, Veraguas y sectores de Chiriquí.

Alerta en Chiriquí: La zona mantiene suelos saturados, por lo que no se descartan nuevos deslizamientos puntuales a pesar de que se esperan precipitaciones menores a días anteriores.

El resto del país tendrá aguaceros de manera aislada y de variada intensidad, propios de la temporada.

En la noche:

Se esperan precipitaciones ligeras a moderadas en Chiriquí, Ngäbe-Buglé, sur de Veraguas, Colón y Guna Yala.