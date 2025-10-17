Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 17 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) destacó que este viernes 17 de octubre persisten las condiciones de inestabilidad climática a lo largo del país.

De acuerdo con la entidad, se presentarán aguaceros y tormentas, por lo que se manteniendo vigente un aviso de vigilancia.

Según el meteorólogo Abdiel Vásquez del Imhpa, la jornada comenzará con aguaceros aislados en horas de la mañana, concentrados principalmente en la región del golfo de Panamá, el sur de Los Santos y de Veraguas y el golfo de Chiriquí.

Mientras que el resto del país experimentará un aumento gradual de la nubosidad.

Tarde con lluvias

El escenario cambiará drásticamente en horas de la tarde.

El calentamiento diurno actuará como catalizador, provocando aguaceros con tormentas aisladas en la península de Azuero, Coclé, Panamá Oeste, Panamá norte y sectores de Darién.

Se esperan lluvias generalizadas en la comarca Guna Yala, Colón y toda la región occidental. El resto del territorio no presentará condiciones significativas.

Condiciones marítimas

Se reportan condiciones favorables para la navegación en todo el Caribe y en la región del Pacífico occidental.

No obstante, las autoridades emiten una advertencia para las regiones del Pacífico central y oriental.Finalmente, el pronóstico indica que la noche no presentará condiciones significativas, con cielos que variarán de parcialmente nublados a mayormente cubiertos.