‘Colombia va a derrotar este modelo’: Iván Duque llama a recuperar la democracia en las próximas elecciones

En el marco del inicio del Foro Económico de CAF en Panamá, el expresidente de Colombia, Iván Duque, se refirió al panorama político colombiano y aseguró que las elecciones que se celebrarán en las próximas semanas serán “las más importantes de la historia reciente” del país.

Durante una entrevista concedida a Radio Panamá, Duque afirmó que el actual gobierno del presidente Gustavo Petro es “populista, demagógico, irresponsable,connivente con el crimen y desafiante frente a los instrumentos del derecho internacional” y deja un balance negativo en áreas clave como la política fiscal, la seguridad, la salud y las relaciones internacionales, lo que, a su juicio, coloca a Colombia en una coyuntura decisiva.

“El modelo de Petro populista, demagógico, irresponsable, (0:24) connivente con el crimen y desafiante frente a los instrumentos del derecho internacional como la Carta Democrática, porque él ha sido una especie de cariñoso componedor con los dictadores y ha sido muy bravucón con los demócratas, con los autócratas, maneja una relación más bien meliflua ”, sostuvo el exmandatario, al tiempo que cuestionó lo que calificó como una relación complaciente con gobiernos autoritarios y una actitud confrontacional frente a las democracias de la región.

Según Duque, esta postura ha debilitado los compromisos del país con instrumentos internacionales como la Carta Democrática Interamericana.

El expresidente advirtió que Colombia cerraría el actual periodo gubernamental con el mayor déficit fiscal de su historia reciente, un incremento significativo de la deuda pública y un deterioro de sectores estratégicos como el sistema de salud y el aparato fiscal del Estado. A su criterio, estos factores representan un riesgo para la estabilidad financiera y democrática del país.

Duque señaló que, frente a este escenario, el reto electoral consiste en consolidar mayorías que permitan recuperar “su democracia, su política fiscal, la política de seguridad, la política exterior”, alejándose de discursos que generan expectativas a corto plazo, pero consecuencias negativas a largo plazo.

“Colombia está reaccionando, va a reaccionar y va a derrotar este modelo”, afirmó, insistiendo en la necesidad de retomar gobiernos con una gestión técnica y responsable, orientada al servicio de los ciudadanos.

Por otro lado, el expresidente colombiano destacó además la importancia del Foro Económico de CAF, al que calificó como un espacio clave para promover la integración regional, fortalecer el comercio intrarregional y reafirmar el compromiso de América Latina con la democracia y la seguridad. Asimismo, elogió el papel de Panamá como sede del encuentro, al considerarlo un país estratégico para la región por su condición de hub de servicios, su estabilidad democrática y su capacidad para atraer inversión.

Las declaraciones del exmandatario se dieron mientras participa en el Foro Económico de CAF, que reúne en Panamá a líderes políticos, económicos y empresariales de la región para debatir sobre democracia, desarrollo, integración regional y estabilidad institucional en América Latina.