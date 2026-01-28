Ricardo Lombana critica manejo de la corrupción y la minería por parte del gobierno

El excandidato presidencial y presidente del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, cuestionó la mañana de este miércoles 28 de enero al presidente de la República, José Raúl Mulino, por lo que considera una falta de coherencia entre su discurso y las acciones de su administración, especialmente en temas sensibles como la lucha contra la corrupción y el manejo del futuro de la minería en el país.

En declaraciones a La Estrella de Panamá en su stand en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, Lombana afirmó que Mulino tiene un estilo confrontativo, pero que este no se traduce en hechos concretos. “El presidente José Raúl Mulino sabe golpear la mesa, sabe roncar, sabe rociar, pero se queda hasta allí. Eso es lo que le falta al presidente Mulino, conectar las palabras con los hechos”, señaló.

El dirigente de MOCA sostuvo que, si el mandatario está realmente comprometido con erradicar la corrupción, debería comenzar por su entorno más cercano o por las decisiones del propio gobierno. “Si está comprometido realmente con limpiar este país de corrupción, empiece con sus amigos o empiece con las acciones del gobierno”, enfatizó.

Lombana también se refirió a la expectativa ciudadana en torno al manejo que dará la administración Mulino al tema minero, particularmente tras la crisis social generada por el contrato de concesión minera y el posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Según indicó, existe una alta sensibilidad social sobre cómo se aborde el tema y cómo podría reaccionar la población. Desde el día siguiente a las elecciones, el 6 de mayo, Lombana aseguró que ha recorrido el país escuchando a la ciudadanía, aunque aclaró que no se trata de una organización política de cara a los comicios de 2029.

“No dejamos de trabajar porque estoy convencido de que la tercera será la vencida”, dijo, al tiempo que subrayó que la principal preocupación de la población es que cualquier proyecto que se desarrolle genere beneficios reales para los panameños.

Advirtió que, si el gobierno decide impulsar un tema impopular como la minería metálica, deberá hacerlo de manera correcta y transparente. “Si el gobierno se va a atrever a poner un tema impopular y al cual la mayoría de los panameños se opone, porque lo dicen las mediciones, espero que lo pongan de la manera correcta”, sostuvo.

En ese sentido, Lombana planteó que primero debe definirse claramente si la mina es panameña y si los beneficios serían para toda la población.

Además, llamó a aclarar si la minería metálica a cielo abierto está prohibida por la Constitución y por el fallo de la Corte Suprema, al señalar que la decisión judicial no solo abordó el contrato, sino que también incluyó elementos clave relacionados con la protección del ambiente y la salud pública.