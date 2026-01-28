Mulino plantea en el Foro Económico de la CAF que América Latina debe conformarse como un bloque único

El presidente de la República <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>, planteó la mañana de este miércoles 28 de enero durante su discurso de apertura en el <a href="/tag/-/meta/foro-economico-de-caf">Foro Económico de América Latina y el Caribe</a> de la CAF, la necesidad de que América Latina se consolide como un bloque único para fortalecer su capacidad de negociación frente a las grandes potencias y enfrentar las crecientes asimetrías del orden internacional.El mandatario sostuvo que la región solo podrá tener un poder real si <b>se actúa de manera conjunta, superando divisiones históricas y apostando por una integración estratégica</b>. 'Estoy convencido que América Latina debe conformarse como un bloque único, pues sólo así tendrá poder de negociación y poder concreto ante posibles amenazas', dijo.Como ejemplo concreto de esa aspiración, mencionó que solo así se eleva la posibilidad de que América Latina reclame un asiento permanente, y no rotativo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como un mecanismo para garantizar una participación más equitativa en la toma de decisiones globales vinculadas a la paz y la seguridad internacional.<b>'El mundo está, desde hace tiempo, en la tensa antesala de una gran tormenta'</b>, advirtió Mulino, al referirse al debilitamiento de los organismos multilaterales y a la creciente imposición del poder fáctico de algunos países. En ese contexto, subrayó que Panamá, por su posición geográfica y la relevancia estratégica del Canal, ha convivido históricamente con presiones internacionales, lo que le ha permitido comprender la importancia de la diplomacia realista y de la integración regional.El presidente destacó que América Latina es una región con vastos recursos naturales, capacidad productiva, reservas hídricas y una biodiversidad única, pero que sigue careciendo de un peso político acorde a ese potencial. A su juicio, <b>actuar como bloque permitiría no solo defender esos intereses comunes, sino también garantizar mayor estabilidad, desarrollo sostenible e igualdad de oportunidades para sus pueblos.</b>'Somos parte de una región estratégica, productora de alimentos, con reservas hídricas, con la mayor biodiversidad, con abundancia de minerales y también de recursos renovables', señaló.Mulino reiteró que Panamá apuesta por<b> la libre economía, la cooperación entre estados y la alianza entre el sector público y privado</b>, sin dejar de reconocer el rol del estado en la reducción de brechas sociales. En ese marco, defendió una integración regional basada en el respeto mutuo, la justicia y la cooperación, como vía para que América Latina asuma el lugar que le corresponde en el nuevo orden internacional.