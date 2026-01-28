  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Mulino plantea en el Foro Económico de la CAF que América Latina debe conformarse como un bloque único

El mandatario sostuvo que la región solo podrá tener un poder real si se actúa de manera conjunta.
El mandatario sostuvo que la región solo podrá tener un poder real si se actúa de manera conjunta. | Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 28/01/2026 11:09
El mandatario sostuvo que la región solo podrá tener un poder real si se actúa de manera conjunta, superando divisiones históricas y apostando por una integración estratégica.

El presidente de la República José Raúl Mulino, planteó la mañana de este miércoles 28 de enero durante su discurso de apertura en el Foro Económico de América Latina y el Caribe de la CAF, la necesidad de que América Latina se consolide como un bloque único para fortalecer su capacidad de negociación frente a las grandes potencias y enfrentar las crecientes asimetrías del orden internacional.

El mandatario sostuvo que la región solo podrá tener un poder real si se actúa de manera conjunta, superando divisiones históricas y apostando por una integración estratégica. “Estoy convencido que América Latina debe conformarse como un bloque único, pues sólo así tendrá poder de negociación y poder concreto ante posibles amenazas”, dijo.

Como ejemplo concreto de esa aspiración, mencionó que solo así se eleva la posibilidad de que América Latina reclame un asiento permanente, y no rotativo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como un mecanismo para garantizar una participación más equitativa en la toma de decisiones globales vinculadas a la paz y la seguridad internacional.

“El mundo está, desde hace tiempo, en la tensa antesala de una gran tormenta”, advirtió Mulino, al referirse al debilitamiento de los organismos multilaterales y a la creciente imposición del poder fáctico de algunos países.

En ese contexto, subrayó que Panamá, por su posición geográfica y la relevancia estratégica del Canal, ha convivido históricamente con presiones internacionales, lo que le ha permitido comprender la importancia de la diplomacia realista y de la integración regional.

El presidente destacó que América Latina es una región con vastos recursos naturales, capacidad productiva, reservas hídricas y una biodiversidad única, pero que sigue careciendo de un peso político acorde a ese potencial. A su juicio, actuar como bloque permitiría no solo defender esos intereses comunes, sino también garantizar mayor estabilidad, desarrollo sostenible e igualdad de oportunidades para sus pueblos.

“Somos parte de una región estratégica, productora de alimentos, con reservas hídricas, con la mayor biodiversidad, con abundancia de minerales y también de recursos renovables”, señaló.

Mulino reiteró que Panamá apuesta por la libre economía, la cooperación entre estados y la alianza entre el sector público y privado, sin dejar de reconocer el rol del estado en la reducción de brechas sociales.

En ese marco, defendió una integración regional basada en el respeto mutuo, la justicia y la cooperación, como vía para que América Latina asuma el lugar que le corresponde en el nuevo orden internacional.

VIDEOS
Lo Nuevo