Diputado Camacho cuestiona aprehensión de Gaby Carrizo y la califica como un ‘show’ mediático

El diputado y dirigente político Luis Eduardo Camacho cuestionó la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, al considerar que el procedimiento utilizado por el Ministerio Público no se ajustó a los pasos correctos del debido proceso y responde más a un “show” mediático que a una actuación jurídica responsable.

Camacho reaccionó a las declaraciones del expresidente Ricardo Martinelli, quien calificó a Carrizo como un “chivo expiatorio” dentro de una supuesta trama mayor.

Aunque señaló que coincide con Martinelli en algunos temas, aclaró que en este caso discrepa parcialmente, al sostener que Carrizo sí debe dar explicaciones por las acusaciones en su contra, debido al rol protagónico que tuvo durante el pasado gobierno.

“Lamentablemente estoy viendo que la justicia o las instituciones de justicia siguen operando en razón del show, porque el show no le hace bien ni a la justicia, ni a la imagen de la justicia de sus instituciones, ni le hace bien a la democracia”, dijo Camacho a La Estrella de Panamá en su stand en el Foro Económico de América Latina y el Caribe

El diputado por el partido Realizando Metas criticó que la aprehensión se realizara sin que, según él, existiera una justificación legal suficiente, tomando en cuenta que Carrizo y su abogado habían acudido a las citaciones del Ministerio Público.

Explicó que esta medida solo debe aplicarse cuando una persona requerida se niega a comparecer ante las autoridades.

A su juicio, el procedimiento correcto habría sido convocar directamente a una audiencia de imputación, sin aprehensión previa, y en ese espacio informar formalmente los cargos, permitiendo al acusado ejercer su derecho a la defensa. En ese mismo acto, añadió, el Ministerio Público podía solicitar medidas cautelares, incluida la detención preventiva, si así lo consideraba necesario.

Camacho también denunció que el sistema de justicia en Panamá continúa politizado y alejado de su función principal, que es la búsqueda de la verdad. Afirmó que el Ministerio Público no ha cambiado su forma de operar y que persisten prácticas de persecución política y presuntos negociados personales dentro de la institución.

Finalmente, advirtió que mientras las instituciones judiciales sigan actuando en función de intereses políticos o económicos, se seguirá debilitando la confianza ciudadana en el sistema democrático.