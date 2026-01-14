Consorcio APP Vías del Istmo gana licitación para rehabilitar la Panamericana Oeste

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó este miércoles 14 de enero al Consorcio APP Vías del Istmo la segunda licitación bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) en Panamá, correspondiente al proyecto de Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste (CPO), que abarca 192 kilómetros desde Loma de Campana hasta la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas.

De acuerdo con el MOP, el consorcio adjudicado está conformado por la Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S. A.; Calzada Construcciones, S. A. de C.V. e Ingeniería Estrella, S. A.

Según los dos informes de la comisión evaluadora del proyecto vial, publicados este 1 de octubre de 2025 y el 16 de diciembre de 2025 en PanamaCompra, la propuesta obtuvo el mayor puntaje técnico y económico.

La oferta presentada contempla una inversión inicial estimada de 312.3 millones de dólares, monto inferior al valor de referencia del proyecto, fijado en 359.4 millones de dólares.

En el acto licitatorio también participaron el Consorcio Autopista Panamericana Oeste, con una propuesta de 314.3 millones de dólares, y el Consorcio APP La Chorrera–Santiago, con una inversión total de 348.7 millones de dólares.

ALCANCE Y FASES DEL PROYECTO

La obra se ejecutará en dos tramos: el Tramo 1, que va de Loma Campana a Penonomé, con 91 kilómetros, y el Tramo 2, de Penonomé a Santiago, con una extensión de 101 kilómetros.

El proyecto incluye la construcción de 15 retornos en corregimientos, como Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago.

También se deben construir obras de seguridad vial, señalización horizontal y vertical, dos estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses con bahías de descanso.

El contrato tendrá una duración de 20 años, contados a partir del refrendo de la Contraloría General de la República, y se desarrollará en cuatro fases: preconstrucción (12 meses), construcción (36 meses), operación y mantenimiento (15 años) y reversión, etapa en la que la infraestructura será entregada al Estado panameño al término del contrato.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Durante la ejecución del proyecto se estima la generación de más de 2,000 empleos directos y 10,000 empleos indirectos, beneficiando de forma directa a más de 282,000 personas que utilizan esta vía.

Esta adjudicación representa la segunda APP otorgada en Panamá. La primera corresponde a la rehabilitación de la Carretera Panamericana Este, desde Las Garzas hasta Yaviza, con una extensión de 246.2 kilómetros.