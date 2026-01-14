Consorcio APP Vías del Istmo gana licitación para rehabilitar la Panamericana Oeste

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas" target="_blank">El <b>Ministerio de Obras Públicas (MOP)</b></a> adjudicó este miércoles 14 de enero al <b>Consorcio APP Vías del Istmo</b> la segunda licitación bajo la modalidad de <b>Asociación Público-Privada (APP)</b> en Panamá, correspondiente al proyecto de <b>Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la </b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/carretera-panamericana-oeste" target="_blank">Carretera Panamericana Oeste (CPO)</a>, que abarca <b>192 kilómetros</b> desde <b>Loma de Campana hasta la ciudad de Santiago</b>, en la provincia de Veraguas.De acuerdo con el MOP, el consorcio adjudicado está conformado por la <b>Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S. A.; Calzada Construcciones, S. A. de C.V. e Ingeniería Estrella, S. A.</b> Según los dos informes de la comisión evaluadora del proyecto vial, publicados este <b>1 de octubre de 2025</b> y el <b>16 de diciembre de 2025</b> en <b>PanamaCompra</b>, la propuesta obtuvo el <b>mayor puntaje técnico y económico</b>.La oferta presentada contempla una <b>inversión inicial estimada de 312.3 millones de dólares</b>, monto inferior al <b>valor de referencia del proyecto</b>, fijado en <b>359.4 millones de dólares</b>. En el acto licitatorio también participaron el <b>Consorcio Autopista Panamericana Oeste</b>, con una propuesta de <b>314.3 millones de dólares</b>, y el <b>Consorcio APP La Chorrera–Santiago</b>, con una inversión total de <b>348.7 millones de dólares</b>.<b>ALCANCE Y FASES DEL PROYECTO</b>La obra se ejecutará en dos tramos: el <b>Tramo 1</b>, que va de <b>Loma Campana a Penonomé</b>, con <b>91 kilómetros</b>, y el <b>Tramo 2</b>, de <b>Penonomé a Santiago</b>, con una extensión de <b>101 kilómetros</b>.El proyecto incluye la <b>construcción de 15 retornos</b> en corregimientos, como <b>Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago</b>.También se deben construir obras de <b>seguridad vial</b>, <b>señalización horizontal y vertical</b>, <b>dos estaciones de pesaje</b>, <b>cámaras de videovigilancia</b> y <b>paradas de autobuses con bahías de descanso</b>.El contrato tendrá una duración de <b>20 años</b>, contados a partir del <b>refrendo de la Contraloría General de la República</b>, y se desarrollará en cuatro fases: <b>preconstrucción</b> (12 meses), <b>construcción</b> (36 meses), <b>operación y mantenimiento</b> (15 años) y <b>reversión</b>, etapa en la que la infraestructura será entregada al Estado panameño al término del contrato.<b>IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>Durante la ejecución del proyecto se estima la generación de <b>más de 2,000 empleos directos</b> y <b>10,000 empleos indirectos</b>, beneficiando de forma directa a <b>más de 282,000 personas</b> que utilizan esta vía.Esta adjudicación representa la <b>segunda APP</b> otorgada en Panamá. La primera corresponde a la <b>rehabilitación de la Carretera Panamericana Este</b>, desde <b>Las Garzas hasta Yaviza</b>, con una extensión de <b>246.2 kilómetros</b>.