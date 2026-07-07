Contraloría ordena secuestro de bienes a exsubdirectora de la DGI

La Contraloría General de la República ordenó medidas precautorias sobre el patrimonio de Maritza Ureña González, exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), hasta por $432,152.83, luego de que una auditoría forense detectara una diferencia entre los recursos de origen conocido y los movimientos financieros analizados por la entidad.

La decisión quedó consignada en la Resolución No. 1441-2026-LEG/UA, del 12 de mayo de 2026, mediante la cual el contralor general dispuso el secuestro preventivo de bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y cualquier crédito que la exfuncionaria mantenga frente al Estado, con el propósito de salvaguardar los intereses públicos mientras se desarrolla el proceso correspondiente.

De acuerdo con la resolución, la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense estableció que Ureña González mantenía recursos provenientes de fuentes identificadas por $576,991, incluyendo saldos bancarios iniciales.

Sin embargo, el análisis determinó que el total de recursos utilizados —entre inversiones, desembolsos y saldos bancarios— ascendía a $1,009,143.83, lo que arrojó una diferencia de $432,152.83 entre los recursos conocidos y el movimiento financiero observado.

Ese resultado motivó la recomendación de adoptar medidas precautorias sobre el patrimonio de la exfuncionaria hasta por el monto de la diferencia detectada.