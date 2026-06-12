Corte Suprema confirma rechazo de demanda de cooperativa Suntracs contra el Ipacoop

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión que rechazó la admisión de una demanda presentada por la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R. L., contra una resolución emitida por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop).

Según el Edicto No. 1482, la acción legal fue promovida por el abogado Antonio Vargas, quien actuó en representación de la cooperativa, con el objetivo de que se declarara nula por presuntamente ilegal la Resolución D.E./A.L. No. 079/2025, emitida el 20 de mayo de 2025 por el Ipacoop, así como sus actos confirmatorios.

La resolución judicial, fechada el 9 de junio de 2026, señala que los magistrados de la Sala Tercera confirmaron una decisión previa del 20 de enero de 2026, mediante la cual la magistrada sustanciadora había determinado no admitir la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción.

Con este fallo, el máximo tribunal de justicia en materia contencioso-administrativa mantiene vigente la decisión inicial y cierra, por el momento, la vía planteada por la cooperativa para impugnar la actuación administrativa del Ipacoop.

La decisión fue adoptada por los magistrados Carlos Vásquez y Gisela del Carmen Agurto, según consta en el edicto publicado por la Secretaría de la Sala Tercera.

El documento judicial establece además que el edicto permanecerá fijado durante cinco días en un lugar visible de la Secretaría de la Sala para notificar formalmente a los interesados sobre la resolución.