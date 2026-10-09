Corte Suprema suspende términos judiciales tras terremoto en Panamá

La Corte Suprema de Justicia suspendió los términos judiciales y las labores en todos los despachos y dependencias del Órgano Judicial en el país, tras el fuerte sismo de magnitud 7.2 registrado este viernes 9 de octubre de 2026.
La decisión quedó establecida mediante el Acuerdo No. 619, aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en esta misma fecha, con el propósito de salvaguardar la seguridad de los funcionarios judiciales y de los usuarios del sistema de administración de justicia.
Según el comunicado oficial, la medida se fundamenta en el numeral 8 del artículo 87 del Código Judicial, ante las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico en el territorio nacional.
La suspensión comprende las labores en los tribunales y las dependencias judiciales durante la jornada, mientras las autoridades toman medidas para proteger a quienes trabajan en estas instalaciones y a las personas que acuden a ellas.
La disposición contempla excepciones para determinados servicios que, por su naturaleza, requieren atención continua o inmediata.
Entre ellos figuran las Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio (SPA), que mantienen sus turnos habituales, así como las jurisdicciones de Niñez y Adolescencia y de Familia, exclusivamente en lo relacionado con medidas urgentes.
Estas excepciones buscan garantizar la atención de asuntos que no pueden esperar a la reanudación general de las labores judiciales.
El Órgano Judicial informó que las labores en los tribunales se reanudarán el lunes 12 de octubre de 2026, después de la suspensión decretada por el sismo.
El acuerdo lleva la firma de Olmedo Arrocha Osorio, magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, y de la secretaria general, Yanixsa Y. Yuen C., según el documento divulgado por la institución.
La medida se suma a las acciones institucionales adoptadas en Panamá tras el fuerte movimiento telúrico, que generó preocupación y motivó recomendaciones de seguridad para la población.
Los usuarios del sistema judicial deben tomar en cuenta la suspensión al momento de planificar diligencias y consultar los canales oficiales del Órgano Judicial para obtener información sobre la atención de trámites y las excepciones vigentes.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...