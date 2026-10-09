Corte Suprema suspende términos judiciales tras terremoto en Panamá

La Corte Suprema de Justicia suspendió los términos judiciales y las labores en todos los despachos y dependencias del Órgano Judicial en el país, tras el fuerte sismo de magnitud 7.2 registrado este viernes 9 de octubre de 2026.

La decisión quedó establecida mediante el Acuerdo No. 619, aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en esta misma fecha, con el propósito de salvaguardar la seguridad de los funcionarios judiciales y de los usuarios del sistema de administración de justicia.

Según el comunicado oficial, la medida se fundamenta en el numeral 8 del artículo 87 del Código Judicial, ante las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico en el territorio nacional.

La suspensión comprende las labores en los tribunales y las dependencias judiciales durante la jornada, mientras las autoridades toman medidas para proteger a quienes trabajan en estas instalaciones y a las personas que acuden a ellas.