Crece la incertidumbre por posibles traslados de presos políticos desde El Helicoide

La preocupación aumentó luego de que allegados a los reclusos aseguraran haber detectado movimientos de internos hacia destinos desconocidos.

Según NTN24 , familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron movimientos inusuales dentro de El Helicoide, ubicado en Caracas, lo que ha despertado temores sobre el destino de decenas de detenidos que permanecen bajo custodia del régimen venezolano.

Las alertas surgieron pocas horas después de recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , quien reiteró sus críticas a Delcy Rodríguez, presidente encargada Venezuela .

La incertidumbre y la preocupación aumentan entre familiares de presos políticos en Venezuela luego de que se denunciaran presuntos traslados de detenidos desde El Helicoide, uno de los centros de reclusión más conocidos del país y sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

A través de redes sociales y declaraciones públicas, los familiares exigieron información inmediata sobre el paradero de los detenidos y rechazaron cualquier traslado que, según afirman, podría agravar las condiciones de reclusión.

Una de las voces que se pronunció fue Fabiana Vera, hermana del preso político Jackson Vera, quien lanzó una contundente advertencia sobre la situación.

"No podemos permitir que nuestros presos políticos cambien de centro de tortura. Ellos deben ser liberados", manifestó.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente y han sido compartidas por organizaciones que monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El Helicoide, símbolo de las denuncias por violaciones a derechos humanos

El Helicoide ha estado durante años en el centro de la polémica. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado el recinto como uno de los principales centros de detención utilizados para encarcelar a opositores políticos, activistas, periodistas y ciudadanos considerados críticos del gobierno.

Informes de organismos defensores de derechos humanos han documentado denuncias relacionadas con presuntas torturas, aislamiento prolongado, restricciones a las visitas familiares y limitaciones en el acceso a asistencia médica.

Por ello, cualquier movimiento dentro de estas instalaciones genera preocupación entre familiares y organizaciones civiles.

Coincidencia con las declaraciones de Marco Rubio

Las denuncias ocurren en un momento de creciente presión internacional sobre el gobierno venezolano.

Rubio ha mantenido una posición crítica frente a Rodríguez y recientemente volvió a referirse a la situación de los presos políticos en el país sudamericano, insistiendo en la necesidad de garantizar sus derechos y avanzar hacia su liberación.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial que vincule directamente los presuntos traslados con las declaraciones del funcionario estadounidense, familiares y activistas consideran llamativa la cercanía temporal entre ambos acontecimientos.