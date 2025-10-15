CSS reduce mora médica: logra bajar en 38.3% consultas y cirugías pendientes

En solo medio año, la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> alcanzó una disminución del 38.3% en la mora acumulada de consultas, cirugías y procedimientos pendientes, según el Informe de Gestión 2024-2025 presentado hoy.Durante la rendición de cuentas, <b><a href="/tag/-/meta/dino-mon">Dino Mon</a></b>, director de esta institución, detalló los resultados del <b>Plan de Recuperación de Consultas, Cirugías y Procedimientos</b>, ejecutado entre abril y septiembre de 2025, con el objetivo de atender la creciente demanda de servicios médicos postpandemia y optimizar los tiempos de respuesta del sistema de salud pública.De acuerdo con las cifras divulgadas, la <b>mora total pasó de 47.815 a 18.322 casos pendientes</b>, lo que representa una reducción del 38.3% en los primeros seis meses de ejecución del plan.El esfuerzo incluyó <b>jornadas extendidas, alianzas interhospitalarias y priorización de procedimientos de alta demanda</b>, como cirugías generales, ortopédicas, oftalmológicas y ginecológicas. Además, se reforzaron las consultas de especialidad y el uso de quirófanos en horarios vespertinos y fines de semana, permitiendo incrementar la productividad sin comprometer la calidad del servicio.La entidad señaló que la iniciativa forma parte del compromiso por <b>transparentar la gestión hospitalaria y reducir los tiempos de espera que afectan directamente a los asegurados</b>.El <b>Informe de Gestión 2024-2025</b> también incluye avances en áreas como la <b>digitalización de recetas médicas</b>, la modernización de la cadena de suministros farmacéuticos y la expansión de los programas de atención primaria.