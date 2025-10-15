CSS reduce mora médica: logra bajar en 38.3% consultas y cirugías pendientes

En solo medio año, la Caja de Seguro Social (CSS) alcanzó una disminución del 38.3% en la mora acumulada de consultas, cirugías y procedimientos pendientes, según el Informe de Gestión 2024-2025 presentado hoy.

Durante la rendición de cuentas, Dino Mon, director de esta institución, detalló los resultados del Plan de Recuperación de Consultas, Cirugías y Procedimientos, ejecutado entre abril y septiembre de 2025, con el objetivo de atender la creciente demanda de servicios médicos postpandemia y optimizar los tiempos de respuesta del sistema de salud pública.

De acuerdo con las cifras divulgadas, la mora total pasó de 47.815 a 18.322 casos pendientes, lo que representa una reducción del 38.3% en los primeros seis meses de ejecución del plan.

El esfuerzo incluyó jornadas extendidas, alianzas interhospitalarias y priorización de procedimientos de alta demanda, como cirugías generales, ortopédicas, oftalmológicas y ginecológicas.

Además, se reforzaron las consultas de especialidad y el uso de quirófanos en horarios vespertinos y fines de semana, permitiendo incrementar la productividad sin comprometer la calidad del servicio.

La entidad señaló que la iniciativa forma parte del compromiso por transparentar la gestión hospitalaria y reducir los tiempos de espera que afectan directamente a los asegurados.

El Informe de Gestión 2024-2025 también incluye avances en áreas como la digitalización de recetas médicas, la modernización de la cadena de suministros farmacéuticos y la expansión de los programas de atención primaria.