Cuando enseñar se vuelve imposible: la crisis estructural detrás del fracaso educativo

Docentes: entre capacitación insuficiente, improvisación y un sistema deficienteAños atrás, la figura del docente representaba autoridad, respeto y guía dentro de las aulas, incluso entre los miembros de la comunidad. No solo transmitía conocimiento, sino también disciplina y valores que marcaban generaciones; así lo recuerda Addiel Bedoya, representante de la Confederación Nacional de Padres de Familia de Panamá.Sin embargo, a su juicio, con el paso del tiempo, ese rol parece haberse transformado. Hoy, el sistema educativo enfrenta tensiones constantes: huelgas prolongadas, y un debate creciente sobre los límites entre el derecho a huelga y el derecho de los estudiantes a recibir clases.El impacto es acumulativo: cada día sin clases equivale a tres días de pérdida en aprendizaje. Esto explica, en parte, por qué los estudiantes llegan a la universidad sin las competencias básicas, considera Trejos, de UNICEF. El calendario escolar inestable y los programas de 'recuperación exprés' profundizan el problema. 'Un estudiante no puede recuperar en cuatro semanas lo que no aprendió en todo un año. Eso es una farsa', afirma el dirigente magisterial Fernando Ábrego de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF).Pero ellos defienden sus luchas: 'Desde la falta de capacitación continua hasta la improvisación en cambios curriculares, los maestros operan en un sistema que no les brinda herramientas suficientes. Se repiten capacitaciones improvisadas, incluso copiadas de otros países sin adaptación al contexto panameño', denuncia Ábrego.UNICEF coincide en que el problema no es solo capacitar, sino acompañar al docente en el aula de forma sostenida. Además, cuestiona la formación universitaria, que considera 'muy memorística y poco práctica'.El tema es bastante complicado, pero también la formación del docente juega un papel muy importante. Yo parto de la premisa que nadie puede enseñar lo que no sabe, cuestiona el vicerrector Moreno. Nosotros debemos estar seguros de que quien va a enseñar matemáticas esté con altas competencias en matemáticas, agregó.Moreno también cuestiona que, en la primaria, 'un maestro se enfrenta a dar más de 10 materias en muchas ocasiones, eso influye mucho en la formación que le va a brindar al joven. Por eso muchas veces el maestro se tiene que valer de cuestionarios donde el muchacho entonces lo que hace es aprenderse esos cuestionarios de memoria y eso no es bueno, eso no es bueno.'Los estudiantes no son ajenos a esta situación, dos de los consultados para este trabajo periodístico dicen que entre sus dificultades para estudiar está su poca capacidad de retención de información, los métodos de enseñanzas de los profesores y que asignen docentes verdaderamente capacitados para enseñar, respondieron. Conociendo de las deficiencias del sistema, la Viceministra Académica de Educación en Panamá, Agnes de Cotes pondera el esfuerzo que hace la actual administración por tratar de mejorar con las nuevas reformas a la Ley de Educación, 'se han cambiado algunas posiciones de los contenidos por todas las evidencias que los especialistas así lo indican, pero apostamos a un cambio y a una forma diferente de enseñar, porque la historia no la puedes cambiar, pero sí puedes cambiar la forma de cómo enseñar la historia', dijo.La Ley dice que cada 5 años se debe revisar el currículum, y el currículum nuestro no se revisaba hace más de 10 años, reveló Cotes. Agrega que aún los programas tienen la firma de la ministra Lucy Molinar de su primer periodo (2009-2014), eso significa que hay una debilidad allí que no se hizo, y ese es lo primero que se retomó, entonces en base a todo ese proceso de mirar el detalle, se tiene que ver quién ejecuta ese programa, y ese programa lo ejecuta el docente, explica la viceministra. El aula refleja las desigualdades del país. Hambre, pobreza, familias disfuncionales y falta de apoyo en casa afectan directamente el aprendizaje.A esto se suma la ausencia de equipos psicopedagógicos en muchas escuelas, lo que deja a los docentes asumiendo roles para los que no están formados: psicólogos, orientadores, trabajadores sociales.'Mayor presencia de organizaciones de protección, como la policía debido a la - existencia - de ciertas sustancias ilícitas dentro de las escuelas, el aumento en los apoyos socio económicos, y la ayuda de gabinetes psicopedagógicos', reclamó un estudiante encuestado. El profesor Armando Espinosa es dirigente magisterial de la Asociación de Maestro Independiente (AMIA), uno de los protagonistas de los diferentes cierres de calles y paralización de clases durante tres huelgas que restaron días de clases. Justifica estas acciones como una lucha social necesaria, 'nosotros no queremos ir a una huelga, jamás hemos querido ir a una huelga, pero los gobiernos que tenemos en Panamá, este y los anteriores, no tienen la capacidad de sentarse a negociar para poder resolver estos problemas en la mesa, dijo. En cuanto a la calidad de la educación, Espinosa cree que el corto circuito está en la 'mala administración' y la falta de recursos, 'nosotros estamos mandando muchachos de bachilleres en ciencia a hacer exámenes en la Facultad de Medicina que no conocen un microscopio, mientras que en la privada sí lo hay, estamos mandando muchachos de bachilleres en informática a la Universidad Tecnológica a hacer exámenes cuando no conocen ni siquiera los últimos dispositivos de la tecnología', dijo.