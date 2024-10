Demandan por inconstitucional la propuesta del proyecto de ley del presupuesto de 2025

Jaén informó que su demanda fue recibida en la CSJ ayer por la tarde, y que hoy deberían decidir si se admite o no.

“Yo advierto, ¿cómo violó la Constitución el presidente Mulino con el ministro Chapman? La violaron enviando de manera extemporánea el proyecto de presupuesto, ya que ellos tenían que hacerlo en agosto (...) y no lo hicieron, lo hicieron un mes después”, expresó el abogado.

Dicho artículo señala que el Ejecutivo debió presentar el proyecto dentro de los primeros 40 días de sesiones de la Asamblea Nacional, pero esto no ocurrió.

De acuerdo con el abogado, la Resolución de Gabinete No. 93 de 4 de octubre de 2024, que autorizó a Chapman a proponer el presupuesto, es inconstitucional porque infringe “directamente” el numeral No. 7 del artículo No. 184 de la Constitución .

Reacciones

Las reacciones sobre las decisiones tomadas sobre el presupuesto no han cesado. La exdiputada y exprocuradora Ana Matilde Gómez afirma que es inconstitucional la suspensión de las vistas presupuestarias y el pase a segundo debate del proyecto.

“Con lo que han hecho se han volado el primer debate de esa ley, ese proyecto no ha sido debatido en la forma que establece la Constitución y la ley, por lo tanto no puede ir a segundo debate y mucho menos ser aprobado para mandarlo al Ejecutivo. Esto es un exabrupto por parte del Ejecutivo por haber hecho ese acuerdo con un ‘grupejo’ de diputados que no les importa su misión ni su trabajo’’, señaló Ana Matilde Gómez, exdiputada de la República, al ser consultada.

Sobre un presunto acuerdo extracámaras entre el Ejecutivo y los partidos políticos tradicionales que votaron a favor, Gómez explicó: “Yo no sé qué se ofrezcan entre ellos, se reúnen para pedir y conseguir qué, no lo sé. Pero de que hay un ‘quid pro quo’ y de que hay un acuerdo, lo hay, porque usted recordará que José Raúl Mulino, el presidente de la República, dijo que al 31 de octubre eso estaba aprobado. ¿Con base de qué él puede afirmar algo que, de acuerdo al balance de poder, no depende de él?”, acotó.

Para el exdiputado José Isabel Blandón, la violación de la Constitución la perpetró el Órgano Ejecutivo, porque el Ministerio de Economía y Finanzas entregó el proyecto del presupuesto después del plazo de 40 días que establece la ley, algo que concuerda con los argumentos de Jaén.

“Si el presidente hubiera cumplido con la Constitución, no estaríamos ahorita mismo debatiendo que no hay tiempo para las vistas presupuestarias y para el debate, pero lo que hicieron fue presentar el 7 de octubre, casi dos meses después”.

“Aquí el que cometió el error garrafal y no uno, sino varios, es el Órgano Ejecutivo y específicamente el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Lo presentó tarde, lo presentó mal, sin cumplir con normas legales; incluso en algunos casos cometiendo errores absurdos como poniéndole $5 millones de inversión al Ministerio de Obras Públicas, después tuvieron que corregir a $872 millones”, concluyó Blandón.