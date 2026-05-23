Desde Panamá, Machado denuncia magnitud del presunto saqueo de Saab y El Aissami

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este sábado 23 de mayo, durante su visita a Panamá, que la deportación del empresario colombiano Álex Saab —señalado como testaferro del expresidente venezolano Nicolás Maduro— demuestra el momento en que “los sistemas de la mafia comienzan a quebrarse”.

“Se están comiendo entre ellos, pero una vez empieza a salir la información no lo para nadie. Será muy duro para los venezolanos cuando tengamos constancia de la magnitud del saqueo. A uno no le caben los ceros en la cabeza al pensar lo que estos señores [Álex Saab y el exministro Tareck El Aissami] se robaron: cientos, miles de millones de dólares que luego lavaban. Tapaban esto trayendo comida podrida a Venezuela. Pensar que había una madre que hizo ocho horas de cola bajo el sol y empeñó todo su sueldo mensual para comprar leche podrida”, reflexionó la máxima dirigente de Vente Venezuela durante la conferencia de prensa previa al acto que sostendrá con la comunidad venezolana en horas de la tarde.

Acto seguido, Machado renovó su llamado a la justicia, la verdad y la libertad para su país. “Por eso, es un proceso y una lucha espiritual mucho más que política. Esto no tiene vuelta atrás y, por eso, la vamos a ganar, porque vamos de la mano de Dios”, agregó.

El empresario colombiano Álex Saab fue deportado el pasado 16 de mayo por el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) aludió a “la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

Saab está señalado de haber obtenido múltiples contratos millonarios con el gobierno venezolano. Entre sus gestiones figuró el suministro de alimentos de dudosa calidad para programas sociales como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Por su parte, Tareck El Aissami fue una de las figuras más poderosas del chavismo y llegó a ocupar la vicepresidencia de Venezuela, además del Ministerio de Petróleo, desde donde manejó los destinos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La justicia venezolana lo acusa de formar parte de la trama de corrupción denominada ‘PDVSA Cripto’, que investiga el presunto desfalco derivado de las operaciones mediante las cuales Venezuela intercambió petróleo por criptomonedas entre 2019 y 2022, en medio de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos. De acuerdo con el diario español El País, El Aissami denunció torturas en prisión e irregularidades procesales en su caso.