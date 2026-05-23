Desde Panamá, Machado denuncia magnitud del presunto saqueo de Saab y El Aissami

La líder opositora venezolana <b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a></b> aseguró este sábado 23 de mayo, durante su visita a <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b>, que la deportación del empresario colombiano <b><a href="/tag/-/meta/alex-saab">Álex Saab</a></b> —señalado como testaferro del expresidente venezolano <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b>— demuestra el momento en que 'los sistemas de la mafia comienzan a quebrarse'.'Se están comiendo entre ellos, pero una vez empieza a salir la información no lo para nadie. Será muy duro para los venezolanos cuando tengamos constancia de la magnitud del saqueo. A uno no le caben los ceros en la cabeza al pensar lo que estos señores [Álex Saab y el exministro <b>Tareck El Aissami</b>] se robaron: cientos, miles de millones de dólares que luego lavaban. Tapaban esto trayendo comida podrida a Venezuela. Pensar que había una madre que hizo ocho horas de cola bajo el sol y empeñó todo su sueldo mensual para comprar leche podrida', reflexionó la máxima dirigente de <b>Vente Venezuela</b> durante la conferencia de prensa previa al acto que sostendrá con la comunidad venezolana en horas de la tarde.Acto seguido, Machado renovó su llamado a la justicia, la verdad y la libertad para su país. 'Por eso, es un proceso y una lucha espiritual mucho más que política. Esto no tiene vuelta atrás y, por eso, la vamos a ganar, porque vamos de la mano de Dios', agregó.El empresario colombiano <b>Álex Saab</b> fue deportado el pasado 16 de mayo por el gobierno encabezado por <b>Delcy Rodríguez</b>. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (<b>SAIME</b>) aludió a 'la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional'.Saab está señalado de haber obtenido múltiples contratos millonarios con el gobierno venezolano. Entre sus gestiones figuró el suministro de alimentos de dudosa calidad para programas sociales como los <b>Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)</b>.Por su parte, <b>Tareck El Aissami</b> fue una de las figuras más poderosas del chavismo y llegó a ocupar la vicepresidencia de Venezuela, además del Ministerio de Petróleo, desde donde manejó los destinos de la estatal <b>Petróleos de Venezuela (PDVSA)</b>.La justicia venezolana lo acusa de formar parte de la trama de corrupción denominada <b>‘PDVSA Cripto’</b>, que investiga el presunto desfalco derivado de las operaciones mediante las cuales Venezuela intercambió petróleo por criptomonedas entre 2019 y 2022, en medio de las sanciones financieras impuestas por <b>Estados Unidos</b>. De acuerdo con el diario español <b>El País</b>, El Aissami denunció torturas en prisión e irregularidades procesales en su caso.