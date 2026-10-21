¿Dónde serán los desfiles patrios en Panamá? Meduca confirma las rutas

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó las rutas por las que se desarrollarán los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá, que se realizarán en los mismos puntos establecidos el año anterior.

El ministro de Educación, Ventura Vega, informó que se mantendrán dos recorridos: la Ruta 1, en el Casco Antiguo, y la Ruta 2, en Vía España, donde participarán bandas escolares, bandas independientes y estamentos de seguridad.

La Ruta 1 comenzará en la calle 3.ª del Parque Simón Bolívar, frente a la Presidencia de la República, y finalizará en la calle 26 de la avenida Balboa.

Por su parte, la Ruta 2 partirá desde la intersección de la Iglesia del Carmen y culminará frente a la Caja de Ahorros de Vía España.