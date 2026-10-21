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¿Dónde serán los desfiles patrios en Panamá? Meduca confirma las rutas

El Meduca confirma rutas para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre.
El Meduca confirma rutas para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/10/2026 14:02
El ministro de educación confirmó los recorridos de los desfiles patrios y explicó qué ocurrirá en el resto del país.

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó las rutas por las que se desarrollarán los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá, que se realizarán en los mismos puntos establecidos el año anterior.

El ministro de Educación, Ventura Vega, informó que se mantendrán dos recorridos: la Ruta 1, en el Casco Antiguo, y la Ruta 2, en Vía España, donde participarán bandas escolares, bandas independientes y estamentos de seguridad.

La Ruta 1 comenzará en la calle 3.ª del Parque Simón Bolívar, frente a la Presidencia de la República, y finalizará en la calle 26 de la avenida Balboa.

Por su parte, la Ruta 2 partirá desde la intersección de la Iglesia del Carmen y culminará frente a la Caja de Ahorros de Vía España.

¿Qué pasará con los desfiles en el resto del país?

Sobre las actividades patrióticas en el interior del país, el ministro explicó que cada alcaldía tendrá autonomía para evaluar la viabilidad de los desfiles y las condiciones de seguridad en sus respectivas circunscripciones.

La decisión deja en manos de las autoridades locales la evaluación de las actividades en cada distrito, tomando en cuenta las condiciones existentes. De hecho, algunos puntos del interior del país ya han anunciado la cancelación de sus actividades patrióticas.

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