Empresas solicitan al Mitradel suspensiones de contratos laborales en Coclé tras el terremoto

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) recibió las primeras solicitudes de suspensión de contratos laborales en la provincia de Coclé tras el terremoto que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

Así lo informó la viceministra de Trabajo, Ana Gabriela Soberón, quien explicó que, desde el día siguiente al sismo, los inspectores de la institución realizaron recorridos en distintas obras junto con las autoridades competentes para evaluar los daños y las posibles afectaciones a las actividades laborales.

“Hay en algunas provincias, entiendo que ya en la provincia de Coclé, se han solicitado algunas suspensiones de contrato, pero estábamos preparados para eso”, señaló Soberón.

La funcionaria indicó que, hasta el momento de sus declaraciones, el Mitradel no tenía reportes de mayores incidencias y que continuaba trabajando de manera coordinada con otras instituciones para dar seguimiento a la situación.