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Empresas solicitan al Mitradel suspensiones de contratos laborales en Coclé tras el terremoto

La funcionaria señaló que la institución cuenta con un plan para atender a quienes puedan perder temporalmente su fuente de ingresos.
La funcionaria señaló que la institución cuenta con un plan para atender a quienes puedan perder temporalmente su fuente de ingresos. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 21/10/2026 13:51
El Mitradel mantiene inspecciones y prepara alternativas de continuidad laboral para los trabajadores afectados

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) recibió las primeras solicitudes de suspensión de contratos laborales en la provincia de Coclé tras el terremoto que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

Así lo informó la viceministra de Trabajo, Ana Gabriela Soberón, quien explicó que, desde el día siguiente al sismo, los inspectores de la institución realizaron recorridos en distintas obras junto con las autoridades competentes para evaluar los daños y las posibles afectaciones a las actividades laborales.

“Hay en algunas provincias, entiendo que ya en la provincia de Coclé, se han solicitado algunas suspensiones de contrato, pero estábamos preparados para eso”, señaló Soberón.

La funcionaria indicó que, hasta el momento de sus declaraciones, el Mitradel no tenía reportes de mayores incidencias y que continuaba trabajando de manera coordinada con otras instituciones para dar seguimiento a la situación.

Mitradel prepara alternativas para los trabajadores afectados

Soberón explicó que la Dirección de Empleo del Mitradel trabaja con el sector privado y productivo para ofrecer alternativas laborales a las personas que puedan verse afectadas por una suspensión de contrato.

Según la viceministra, el objetivo es que los trabajadores puedan recurrir al Servicio Público de Empleo para encontrar opciones que les permitan mantener la continuidad laboral y reducir el impacto económico en sus familias.

La funcionaria señaló que la institución cuenta con un plan para atender a quienes puedan perder temporalmente su fuente de ingresos a raíz de las afectaciones provocadas por el terremoto, especialmente durante los últimos meses del año.

Comercios afectados por el sismo

Consultada sobre los sectores en los que se han presentado las solicitudes, Soberón indicó que estas podrían estar relacionadas con comercios afectados por el movimiento sísmico.

La viceministra no precisó cuántas solicitudes se han recibido, cuántos trabajadores estarían involucrados ni cuáles son las empresas que han iniciado estos trámites.

El Mitradel mantiene las inspecciones y el seguimiento de las áreas afectadas para identificar posibles impactos en las actividades económicas y laborales tras el terremoto.

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