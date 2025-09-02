Edmundo González Urrutia: ‘La transición venezolana debe ser política, moral y social’

En un discurso transmitido por video durante un espacio de reflexión sobre derechos humanos, González Urrutia recordó que “la justicia no es una consigna, sino una tarea pendiente que marcará el futuro del país”.

El opositor destacó que los testimonios de víctimas de persecución política y negación de derechos fundamentales muestran la necesidad de abrir espacios de memoria, verdad y reparación. “Esa transición no será solo institucional, sino también moral y social”, afirmó.

González Urrutia explicó que la ruta hacia una nueva etapa republicana está plasmada en el proyecto Tierra de gracia, que establece tres prioridades fundamentales:

Atender la emergencia humanitaria y social que afecta a millones de familias.

Reinstitucionalizar la vida pública para que la justicia y la transparencia sean norma.

Impulsar la recuperación económica que devuelva oportunidades y reduzca la migración forzada.

El dirigente advirtió que los cambios democráticos requieren reglas claras, organización y acompañamiento internacional, siguiendo la experiencia de transiciones en otras naciones.

González Urrutia insistió en que la tarea de reconstrucción no depende de una sola persona, sino de la unidad de la sociedad venezolana y del apoyo de la comunidad internacional.

“Con la unidad de nuestra sociedad y el respaldo de la comunidad internacional, la transición será un cambio político y el comienzo de una nueva vida republicana”, afirmó.

Cerró su intervención reafirmando su convicción de que “Venezuela tiene la fuerza y el talento para renacer”.