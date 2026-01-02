Ejecutivo impulsará ley para sancionar abusos al sistema de emergencias

El presidente de la República, José Raúl Mulino, planteó este viernes 2 de enero, en su segundo mensaje a la nación ante el pleno de la Asamblea Nacional, la necesidad de establecer sanciones ejemplares contra quienes realizan llamadas improductivas al Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (Sume 911), al considerar que esta práctica afecta de forma directa la atención de emergencias reales.

Mulino informó que, aunque miles de panameños fueron atendidos de manera eficiente por el sistema de emergencias, el 55% de las llamadas recibidas durante el último período no correspondieron a situaciones que ameritaran respuesta médica.

“Todos entendemos que la asistencia del 911 es vital”, expresó el mandatario ante los diputados, al tiempo que pidió respaldo legislativo para regular su uso.

El presidente advirtió que el uso irresponsable de esta herramienta perjudica a personas que se debaten entre la vida y la muerte, al distraer recursos humanos y logísticos que deberían estar disponibles para emergencias reales.

En ese sentido, instó a la Asamblea Nacional a impulsar una ley que establezca consecuencias claras para quienes abusen del sistema.

Como parte del fortalecimiento del Sume 911, Mulino destacó la adquisición de nuevos vehículos de emergencia y la incorporación de 24 monitores desfibriladores, con el objetivo de mejorar la atención de emergencias cardiovasculares en todo el país.

Además, anunció la inauguración del Puesto de Paramédicos y Ambulancias en Dolega, provincia de Chiriquí, una instalación que permitirá reducir los tiempos de respuesta y ampliar la cobertura del sistema prehospitalario en el occidente del país.

El mandatario subrayó que estas acciones forman parte del esfuerzo por fortalecer los servicios de emergencia y garantizar una atención más oportuna y eficiente a la población.