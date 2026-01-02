Mulino asegura haber ‘puesto orden’ en 18 meses: migración, finanzas públicas, seguridad y salud

En su informe ante la Asamblea Nacional, el presidente José Raúl Mulino defendió una gestión enfocada en el orden, la disciplina fiscal y la autoridad del Estado. Destacó la reducción del 99% de la migración por Darién, el rescate financiero de la Caja de Seguro Social, la contención del déficit y una política de seguridad más firme frente al crimen organizado, al tiempo que cuestionó duramente al sistema judicial y a gobiernos anteriores.<b>Orden como eje central de la gestión</b>El presidente José Raúl Mulino afirmó que sus primeros 18 meses de gobierno han estado marcados por una premisa clara: 'poner orden donde había caos'. En su informe a la Nación, aseguró que no llegó a 'administrar el desorden', sino a corregir años de improvisación, privilegios y falta de responsabilidad institucional.<b>Darién: cierre de un 'desastre humanitario'</b>Uno de los anuncios centrales fue el control de la migración irregular por el Darién. Mulino calificó el flujo masivo como un 'campo de concentración del siglo XXI' y aseguró que hoy es un capítulo cerrado.Según el mandatario, el tránsito migratorio se redujo en más del 99%, se recuperó el control fronterizo y se activaron procesos de deportación y repatriación, priorizando la seguridad nacional, la soberanía y la protección ambiental.<b>Reputación internacional y política exterior</b>Mulino destacó avances para sacar a Panamá de listas discriminatorias que afectan el crédito y la inversión. Informó que el país ya salió de la lista de jurisdicciones de alto riesgo por blanqueo de capitales y que se trabaja para abandonar la última en 2026.También resaltó su rol en la crisis venezolana, su participación en Oslo y la defensa del Canal de Panamá, asegurando que 'sigue y seguirá siendo panameño'. Subrayó además la integración como Estado Asociado al Mercosur y la atracción de inversión japonesa para Puerto Armuelles.<b>Caja de Seguro Social: ley, aporte y reforma</b>El presidente afirmó haber cumplido su promesa de 'salvar la CSS'. Destacó la aprobación de la Ley 462 con respaldo legislativo y el primer aporte estatal de B/. 966 millones. Subrayó que los fondos provinieron de recursos propios, sin contratos irregulares ni empresas externas.Anunció además avances en digitalización, reducción de mora quirúrgica, nuevos hospitales, equipos médicos y la unificación ordenada del sistema de salud.<b>Economía y finanzas: ajuste gradual y disciplina</b>Mulino atribuyó el deterioro fiscal a administraciones anteriores, señalando que la deuda pública creció 73% entre 2019 y 2024 sin obras que la justificaran.Su gobierno, dijo, redujo el déficit del Sector Público No Financiero de 7.35% a cerca del 4% del PIB, mantuvo el grado de inversión con Moody’s y Standard &amp; Poor’s y mejoró el riesgo país.Para 2026, destacó un presupuesto con superávit primario por primera vez en más de una década.<b>Seguridad: crítica directa al sistema judicial</b>En uno de los pasajes más duros, Mulino cuestionó a jueces que liberan a delincuentes capturados por las fuerzas de seguridad, calificando esa práctica como 'extrema flexibilidad disfrazada de garantismo'.Defendió el Plan Firmeza, reportó más de 71 mil detenciones, incautaciones récord de drogas y una reducción del hurto, e invitó a los jueces a rendir cuentas públicas sobre sus decisiones.<b>Educación, empleo y oportunidades</b>El mandatario informó la entrega o rehabilitación de 45 centros educativos, conectividad de alta velocidad para todas las escuelas públicas, millones de raciones alimenticias y programas de empleo juvenil y emprendimiento.Destacó que el programa Mi Primer Empleo benefició a 6,800 jóvenes y que casi 5,000 emprendedores se formalizaron, generando más de 6,500 empleos.