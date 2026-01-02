Mulino asegura haber ‘puesto orden’ en 18 meses: migración, finanzas públicas, seguridad y salud

En su informe ante la Asamblea Nacional, el presidente José Raúl Mulino defendió una gestión enfocada en el orden, la disciplina fiscal y la autoridad del Estado. Destacó la reducción del 99% de la migración por Darién, el rescate financiero de la Caja de Seguro Social, la contención del déficit y una política de seguridad más firme frente al crimen organizado, al tiempo que cuestionó duramente al sistema judicial y a gobiernos anteriores.

Orden como eje central de la gestión

El presidente José Raúl Mulino afirmó que sus primeros 18 meses de gobierno han estado marcados por una premisa clara: “poner orden donde había caos”. En su informe a la Nación, aseguró que no llegó a “administrar el desorden”, sino a corregir años de improvisación, privilegios y falta de responsabilidad institucional.

Darién: cierre de un “desastre humanitario”

Uno de los anuncios centrales fue el control de la migración irregular por el Darién. Mulino calificó el flujo masivo como un “campo de concentración del siglo XXI” y aseguró que hoy es un capítulo cerrado.Según el mandatario, el tránsito migratorio se redujo en más del 99%, se recuperó el control fronterizo y se activaron procesos de deportación y repatriación, priorizando la seguridad nacional, la soberanía y la protección ambiental.

Reputación internacional y política exterior

Mulino destacó avances para sacar a Panamá de listas discriminatorias que afectan el crédito y la inversión. Informó que el país ya salió de la lista de jurisdicciones de alto riesgo por blanqueo de capitales y que se trabaja para abandonar la última en 2026.También resaltó su rol en la crisis venezolana, su participación en Oslo y la defensa del Canal de Panamá, asegurando que “sigue y seguirá siendo panameño”. Subrayó además la integración como Estado Asociado al Mercosur y la atracción de inversión japonesa para Puerto Armuelles.

Caja de Seguro Social: ley, aporte y reforma

El presidente afirmó haber cumplido su promesa de “salvar la CSS”. Destacó la aprobación de la Ley 462 con respaldo legislativo y el primer aporte estatal de B/. 966 millones. Subrayó que los fondos provinieron de recursos propios, sin contratos irregulares ni empresas externas.Anunció además avances en digitalización, reducción de mora quirúrgica, nuevos hospitales, equipos médicos y la unificación ordenada del sistema de salud.

Economía y finanzas: ajuste gradual y disciplina

Mulino atribuyó el deterioro fiscal a administraciones anteriores, señalando que la deuda pública creció 73% entre 2019 y 2024 sin obras que la justificaran.Su gobierno, dijo, redujo el déficit del Sector Público No Financiero de 7.35% a cerca del 4% del PIB, mantuvo el grado de inversión con Moody’s y Standard & Poor’s y mejoró el riesgo país.Para 2026, destacó un presupuesto con superávit primario por primera vez en más de una década.

Seguridad: crítica directa al sistema judicial

En uno de los pasajes más duros, Mulino cuestionó a jueces que liberan a delincuentes capturados por las fuerzas de seguridad, calificando esa práctica como “extrema flexibilidad disfrazada de garantismo”.Defendió el Plan Firmeza, reportó más de 71 mil detenciones, incautaciones récord de drogas y una reducción del hurto, e invitó a los jueces a rendir cuentas públicas sobre sus decisiones.

Educación, empleo y oportunidades

El mandatario informó la entrega o rehabilitación de 45 centros educativos, conectividad de alta velocidad para todas las escuelas públicas, millones de raciones alimenticias y programas de empleo juvenil y emprendimiento.Destacó que el programa Mi Primer Empleo benefició a 6,800 jóvenes y que casi 5,000 emprendedores se formalizaron, generando más de 6,500 empleos.