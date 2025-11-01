El derecho a habitar: entre la legalidad y la legitimidad

En el contexto actual de Panamá, el fenómeno del auge de urbanizaciones privadas y la expansión de asentamientos informales se deriva como resultado de políticas urbanas fragmentadas que favorecen al mercado inmobiliario por encima del bienestar de sectores vulnerables sin acceso a una vivienda propia y digna. Los planes estatales de vivienda son insuficientes, y en muchos casos han fracasado en atender de manera integral las necesidades habitacionales de los sectores populares.Ejemplo de lo anterior, en la actualidad el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (MIVIOT), desarrolla cuatro planes centrales: 'plan progreso', dirigido a personas panameñas con título de propiedad y que puedan ampliar sus viviendas teniendo un emprendimiento en su residencia, segundo 'fondo de ahorro habitacional' rinde financiamiento a instituciones y corporaciones autorizadas, tercero 'leasing inmobiliario' regula la actividad de arrendamientos financieros de bienes inmueble, ofrece incentivos al sector inmobiliario y último 'mensura y legalización' que involucra legalizar tenencia de tierras, visión a mejorar el desarrollo urbano con asesoramiento técnico y social.De los cuatro programas desarrollados por el MIVIOT, el primero va ligado a personas con su título de propiedad, los siguientes se dirigen a programas estructurales a nivel de financiamientos mayores relacionados a mercados e instituciones inmobiliarias; y el último que se liga al tema desarrollado de los asentamientos informales. Este último, desde la página oficial del MIVIOT, bajo la Dirección de Asentamientos Informales informa que tiene aproximadamente 500 asentamientos en proceso de legalización.Basado en el informe 2023-2024 del MIVIOT, la Sección Legal encargada de los Asentamientos Informales tiene bajo su gestión 230 expedientes activos. Que, entre 2023 y 2024, sólo siete de estos casos han sido concluidos. Afirma que un 65% avanza en distintas etapas del proceso administrativo, que van desde la citación de las partes y las inspecciones de campo, hasta la realización de diligencias, redacción de resoluciones o sesiones de mediación y del resto del porcentaje no se informó. A pesar de que los números pueden parecer desalentadores, ante los trámites de legalización o no, hay otras variables que son determinantes en los asentamientos ejemplos: organización comunitaria para lograr obtener servicios básicos, como electricidad a la comunidad; juntas de agua; lugar de deposición de desechos; construcción de veredas o caminos; mejoramiento en la infraestructura de las viviendas; entre otros. Legalizar un asentamiento informal puede ser un avance jurídico, pero no garantiza transformaciones sustantivas en las condiciones de vida. De hecho, la formalización puede derivar en nuevas formas de precarización si no viene acompañada de inversiones en infraestructura, servicios y acceso a derechos básicos. Ante la realidad de Panamá, no se tiene acceso a legalizaciones con la agilidad requerida, pero esto no determina el avance comunitario desde el asentamiento.Imaginarios construidos.La teoría de los imaginarios sociales, desarrollada por C. Castoriadis (1975), propone la conceptualización del imaginario dominante, lo generalmente aceptado y reproducido; y el imaginario dominado. Las ideas fundamentalmente surgen desde los actores directos y desde una perspectiva crítica, contraria al imaginario dominante. Este planteamiento aplicado a los asentamientos informales da a conocer que las versiones generalmente aceptadas y reproducidas se alejan de la realidad social vivida por los actores dentro de los espacios construidos.Valentina Abufhele (2019) advierte sobre cómo el Estado y otros actores definen e intervienen en los asentamientos a través del lenguaje de la pobreza. Esta 'política de la pobreza' crea una narrativa que despolitiza las luchas por el suelo urbano y reduce a sus habitantes a sujetos pasivos, despojándolos de su capacidad organizativa. Así, los asentamientos informales son vistos como anomalías urbanas, cánceres periféricos, conformaciones externas al crecimiento natural de las ciudades, y no como expresiones que son parte de nuestras ciudades latinoamericanas.