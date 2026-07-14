El VIH/SIDA: Por cada mujer que fallece, mueren tres hombres en Panamá

<b>Por cada mujer que fallece, mueren tres hombres</b>, así lo revela el Informe Nacional sobre la Situación de la Epidemia de VIH/SIDA en Panamá (2019 - 2023), elaborado por el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b>. Además, el<b> 59.9% de estas defunciones se concentra en la población de 20 a 45 años</b>, en sintonía con las tendencias mundiales de afectación a la juventud.A pesar de esto, las estadísticas muestran una tendencia en la reducción de <b>muertes anuales, las cuales bajaron de 505 en 2019 a 226 en 2023</b>. El reporte también cuenta con hallazgos como la tasa de mortalidad asociada al<b> SIDA </b>que experimentó una caída del <b>48%</b>, pasando de<b> 13.6 defunciones por cada 100,000 habitantes en 2010 a 7.1 en 2021.</b>Desde el inicio de la epidemia en<b> 1984</b>, <b>Panamá acumula 28,388 personas viviendo con el virus, según datos del Minsa</b>. Aunque el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, (<b>Onusida</b> conocido por sus siglas en inglés <b>Unaids), estima que hay 31,000 panameños</b> que viven con la enfermedad, solo que por falta de diagnostico aún no se han contabilizado.