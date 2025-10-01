  1. Inicio
PANAMÁ

En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 1 de octubre 2025

Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 01/10/2025 13:52
La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este miércoles 1 de octubte de 2025, el sorteo ordinario de miercolito correspondiente al número 3032.

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 0108

Letras -ABAA

Serie - 18

Folio - 14

Segundo Premio - 1127

Tercer Premio - 8712

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

