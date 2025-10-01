En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 1 de octubre 2025

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La Lotería Nacional de Panamá</a> realiza la tarde de este miércoles 1 de octubte de 2025, el sorteo ordinario de miercolito correspondiente al número 3032. <i><b>Aquí te compartimos los números ganadores:</b></i><b>Primer Premio - 0108</b><b>Letras -ABAA</b><b>Serie - 18</b><b>Folio - 14</b><b>Segundo Premio - 1127</b><b>Tercer Premio - 8712</b><i>¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?</i>El sorteo es uno de los regulares de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a>, realizado todos los miércoles.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.<b>Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.</b>