ENA usará inteligencia artificial para reforzar seguridad en los corredores

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que desarrolla cuatro iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad y protección de los usuarios de los corredores Norte, Sur y Este, entre ellas la implementación de análisis de video mediante inteligencia artificial para detectar posibles actos delictivos.

De acuerdo con la gerente de ENA Panamá, Jessica Goti, la analítica de video con inteligencia artificial se encuentra actualmente en fase de ejecución y permitirá identificar de manera más rápida situaciones que puedan representar un riesgo para los usuarios de estas vías.

Los corredores son utilizados en algunas ocasiones como escenarios para cometer robos o como rutas de escape luego de la comisión de delitos.

Ante esta situación, ENA busca fortalecer sus sistemas de vigilancia mediante nuevas herramientas tecnológicas.

Goti explicó que, además del análisis de video con inteligencia artificial, las iniciativas contemplan la modernización de los paneles de mensajería variable, la implementación de analítica forense y la ampliación de la red de cámaras para el reconocimiento automático de placas.

La gerente también informó que ENA trabaja en la reingeniería del portal y la aplicación móvil de Panapass, con el propósito de ofrecer mayores herramientas de autogestión para la administración de cuentas, vehículos y datos, así como para realizar pagos, recargas y otros trámites, reduciendo la necesidad de atención presencial.

ENA mantiene además coordinación con Maxipista y distintas instituciones vinculadas a la seguridad y atención de emergencias.

Actualmente, el sistema de monitoreo cuenta con una red de videovigilancia desplegada en los tres corredores y con la línea 191, disponible las 24 horas para asistencia vial.

“La atención de los incidentes contempla la detección o reporte del evento, el despacho de asistencia vial y la coordinación con instituciones como la Policía Nacional, la ATTT, grúas, ambulancias y bomberos”, explicó Goti.

La empresa destacó igualmente la coordinación interinstitucional con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Policía Nacional, la Unidad Policial Especializada de Corredores y el Centro de Operación Nacional del Ministerio de Seguridad Pública.

El objetivo de esta coordinación es fortalecer tanto la seguridad vial como la seguridad ciudadana en los corredores Norte, Sur y Este.

Como parte del proceso de modernización, ENA también desarrolla una agenda de transformación tecnológica que incluye la implementación de un sistema de peaje Multi-Lane Free Flow.

Este proyecto se encuentra actualmente en fase de ingeniería y diseño y busca transformar el modelo de cobro mediante la renovación tecnológica de los puntos de peaje, así como de las plataformas utilizadas para la operación, recaudo y gestión de los corredores.