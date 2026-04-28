MEDIDAS CAUTELARES

Escándalo en Colombia: familia Abadi bajo investigación por lavado de dinero y contrabando en Lili Pink

La DIAN detectó irregularidades desde 2022 que derivaron en el caso contra la familia Abadi y un operativo de gran escala en el país. El Tiempo
Darine Waked
  • 28/04/2026 15:42
Autoridades detectaron operaciones sospechosas, sociedades ficticias y movimientos irregulares que encendieron alertas fiscales y derivaron en un operativo masivo en decenas de ciudades

Una compleja investigación de las autoridades colombianas puso en el centro del debate a la familia Abadi, propietaria de la cadena de tiendas Lili Pink, por presuntos delitos financieros que incluyen contrabando y blanqueo de capitales. El caso, que se remonta a varios años atrás, revela un entramado empresarial bajo sospecha que habría operado mediante importaciones irregulares, estructuras societarias opacas y maniobras destinadas a dificultar el rastreo del dinero.

Las diligencias, lideradas por la Fiscalía General de la Nación y respaldadas por información clave de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), derivaron en un megaoperativo que impactó cientos de locales comerciales en todo el país.

Las pistas que encendieron las alarmas

El caso no surgió de forma repentina. Según las investigaciones, la DIAN venía siguiendo señales irregulares desde al menos 2022, cuando detectó comportamientos atípicos en sistemas de control interno, incluyendo accesos indebidos a información tributaria y solicitudes sospechosas de devoluciones fiscales.

Estas anomalías llevaron a las autoridades a identificar posibles patrones de fraude estructurado. Entre los indicios más relevantes figuran:

Importaciones de mercancía sin el pago adecuado de aranceles
Fragmentación de transacciones para evadir controles
Uso de empresas fachada o “de papel”
Simulación de relaciones comerciales para justificar flujos de dinero

De acuerdo con la Fiscalía, este esquema habría permitido introducir productos al mercado con apariencia de legalidad, mientras se ocultaba el verdadero origen de los recursos.

Un entramado empresarial bajo la lupa

Las autoridades sostienen que la red investigada estaría conformada por múltiples sociedades vinculadas entre sí, utilizadas para mover mercancía y capital sin levantar sospechas. Este modelo habría facilitado tanto el contrabando como la integración de dinero ilícito al sistema financiero formal.

El crecimiento acelerado de la marca también despertó interrogantes sobre el origen de su financiamiento. La expansión de Lili Pink —con cientos de tiendas en Colombia y presencia regional— se convirtió en un factor clave dentro de las líneas de investigación.

Operativo masivo y medidas judiciales

El avance de la investigación culminó en una intervención sin precedentes: más de 300 tiendas fueron objeto de allanamientos y medidas de extinción de dominio, mientras se ejecutaban capturas y decomisos de mercancía en distintas ciudades.

Además, las autoridades impusieron medidas cautelares sobre bienes, incluyendo locales comerciales, inmuebles y vehículos, lo que podría derivar en el control estatal de activos mientras avanza el proceso judicial.

Las cifras preliminares reflejan la magnitud del caso: se investigan operaciones que involucrarían cientos de miles de millones de pesos en presunto lavado de activos, así como mercancía incautada por valores significativos.

Impacto económico y laboral

Más allá del proceso penal, el caso plantea un desafío económico y social. Lili Pink es una de las cadenas más grandes del sector retail en Colombia, con miles de empleos directos e indirectos.

Aunque la empresa ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades, el futuro de sus operaciones dependerá del desenlace judicial.

