‘Estamos trabajando con las uñas’: La dura queja de Mizrachi tras cita con el MEF

Durante un recorrido por <b>Las Garzas de Pacora</b>, el mandatario local mostró el impacto de pequeñas obras comunitarias realizadas con recursos limitados. <i>'Eso lo hicimos con las uñas. Imagínate si tuviéramos lo que estamos apelando, que es los fondos de descentralización que nos permitirían hacer muchísimo más'</i>, explicó mientras conducía su propio vehículo, enfatizando que en su gestión se han eliminado privilegios como choferes, viajes y celulares, además de recortar el personal en un<b> 50 % </b>y el presupuesto en un <b>33 %</b>.La mayor preocupación del alcalde no se limita a la capital, sino a la supervivencia de los distritos del interior de la República.<i><b> 'Lo único que yo puedo pensar es si el Municipio de Panamá está así con las uñas, ¿cómo estará Pesé? ¿Cómo estará Bugaba? ¿Cómo está el interior? Es frustrante'</b></i>, manifestó.