‘Estamos trabajando con las uñas’: La dura queja de Mizrachi tras cita con el MEF

La administración municipal de Panamá enfrenta un escenario de “asfixia financiera” que amenaza con paralizar la inversión pública local. El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, siguió este jueves 26 de marzo con la denuncia provocada por la retención de fondos de descentralización por parte del Gobierno Central, una situación que, según el mandatario, ha pasado de la vía diplomática a la denuncia pública tras recibir respuestas “nulas” por parte de las autoridades económicas. La controversia se centra en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según la Ley 37 de 2009, estos recursos deben ser transferidos en su totalidad a los municipios. Sin embargo, el alcalde sostiene que el Estado utiliza estimaciones presupuestarias bajas para retener excedentes y financiarse a “0% de interés” con dinero que pertenece legalmente a los gobiernos locales.

Cifras en picada: El desplome de la asignación

Los datos de asignación del IBI para la Ciudad de Panamá revelan una caída estrepitosa en la última década. Mientras que en 2017 el municipio recibió $82,959,453, para el año 2024 la cifra se desplomó a $21,863,040. Pese a una ligera variación para 2025 ($30.4 millones), la proyección para 2026 vuelve a bajar a $27,228,516. Esta realidad técnica fue el detonante para que el alcalde compartiera su frustración tras una reunión reciente con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Entre más pasa el tiempo, mayor recaudan en impuesto bien inmueble y menos les traspasan a los municipios”, sentenció Mizrachi.

“Con las uñas” en la capital y el interior

Durante un recorrido por Las Garzas de Pacora, el mandatario local mostró el impacto de pequeñas obras comunitarias realizadas con recursos limitados. “Eso lo hicimos con las uñas. Imagínate si tuviéramos lo que estamos apelando, que es los fondos de descentralización que nos permitirían hacer muchísimo más”, explicó mientras conducía su propio vehículo, enfatizando que en su gestión se han eliminado privilegios como choferes, viajes y celulares, además de recortar el personal en un 50 % y el presupuesto en un 33 %. La mayor preocupación del alcalde no se limita a la capital, sino a la supervivencia de los distritos del interior de la República. “Lo único que yo puedo pensar es si el Municipio de Panamá está así con las uñas, ¿cómo estará Pesé? ¿Cómo estará Bugaba? ¿Cómo está el interior? Es frustrante”, manifestó.

Un reclamo legal y ciudadano

Para el alcalde, la retención de estos fondos —que estima en una deuda superior a los $500 millones hacia todos los municipios— es ilegal. Mizrachi recalcó que su exigencia no es política, sino una necesidad para cumplir con la ciudadanía. “Yo la plata la pido y no la debería de pedir porque la ley la exige que se la deben entregar. Yo la pido porque yo quiero hacer. Yo le respondo a la ciudadanía porque a eso es lo que yo vine”, concluyó el mandatario, quien advirtió que esta semana recibió una nueva notificación de reducción del 12% adicional en los fondos.