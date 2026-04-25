Explosión debajo del puente de la Américas | Cancelan la concesión a POTSA y empresa apela decisión

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reveló la mañana de este sábado 25 de abril que ordenó la rescisión administrativa de la concesión otorgada a la empresa Panama Oil Terminal, S.A. (POTSA), tras determinar el incumplimiento de obligaciones contractuales y de la normativa portuaria vigente.

La medida fue adoptada mediante la Resolución ADM No. 037 del 7 de abril de 2026. No obstante, la entidad precisó que la decisión fue notificada conforme al debido proceso, y la empresa concesionaria ejerció su derecho a interponer un recurso de reconsideración.

La decisión de la AMP llega luego de la explosión ocurrida la tarde de este 6 de abril debajo del puente de las Américas, en la zona concesionada a POTSA.

Esta explosión dejó un muerto y cuatro heridos, entre ellos dos integrantes del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Por su lado, el Cuerpo de Bomberos de Panamá mantiene en curso una investigación científica para determinar las causas de la explosión e incendio de tres carros cisternas este lunes 6 de abril en el sector de La Boca, bajo el puente de las Américas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley No. 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo general, la presentación de este recurso suspende los efectos del acto administrativo impugnado hasta que sea resuelto y quede en firme.

En ese sentido, la AMP explicó que, mientras se mantenga en trámite el recurso, la empresa podrá continuar desarrollando las actividades autorizadas, siempre que cumpla estrictamente con la legislación aplicable, especialmente en materia de seguridad en el manejo de hidrocarburos, así como con las normas ambientales, sanitarias y aduaneras.

Asimismo, la entidad aclaró que no tiene competencia legal para restringir el acceso al área concesionada mientras los recursos administrativos permanezcan en curso.