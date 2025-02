Gabriel Diez: ‘Ni hay cierre pacífico ni hay huelga pacífica, son actos violentos’

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, no cree que exista tal cosa como una protesta pacífica. Arremete contra dirigentes sindicales y líderes de movimientos sociales pero no pierde la fe en la posibilidad del diálogo como salida a la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS). Las tres prioridades que ve para Panamá en 2025 son la Seguridad Social, la minería y el Canal de Panamá.

¿Cuál es la postura del Conep frente a las manifestaciones, cierres de calle y anuncios de huelga en protesta por las reformas a la ley de Seguridad Social?

Nosotros, como sector privado, no podemos estar de acuerdo con ninguna huelga y con ningún acto de violencia que atente no solamente contra la economía del país, sino contra los panameños. El tema de la CSS es un problema que requiere atención. Podemos tener diferencias en cómo atender el problema, pero las soluciones a ese problema se dan conversando en la mesa. Aquí pareciera ser que hacemos llamadas a huelgas cuando no se hace lo que ese grupo en particular quiere que se haga. Y ninguno de esos grupos que están haciendo llamadas a la violencia han presentado propuestas que puedan ser debatidas, solo fotocopias de archivos, de historias de otros países donde no hay casos de éxito.

Los colectivos afirman que han presentado propuestas sustentadas por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y que no es necesario aumentar la edad de jubilación.

El reporte de la OIT tiene serias inconsistencias y errores conceptuales. El Conep, desde que ese reporte fue emitido, emitió una carta solicitando a la OIT que aclarara el reporte. Eso no ha sido aclarado por la OIT. Las cartas no han sido respondidas. En consecuencia, eso no es un reporte válido. Tanto el Conep como el Ejecutivo hemos variado nuestras propuestas. Nos hemos sentado a la mesa, hemos escuchado unos a otros y hemos modificado las mismas. Los gremios organizados violentos no han hecho eso. No puede ser que se diga aquí que no podemos aumentar la edad de jubilación. ¿Dónde está el sustento? Todos los países en la región, inclusive países como Venezuela, tienen una edad de jubilación mayor. Entonces, nosotros no vamos a ser la excepción a la regla mundial. ¿Que la ley es perfecta? No, no lo es. Pero tenemos que ver los puntos positivos de la misma.

¿Qué se puede hacer para reducir la morosidad de las empresas?

Nosotros no condonamos a las empresas que adeudan. Y aplaudimos que le caiga el peso de la ley a esas empresas. La CSS tiene jurisdicción coactiva. En consecuencia, pueden entrar, pueden secuestrar cuentas, secuestrar activos de esas empresas y asegurarse que se les pague. Eso lo puede hacer. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que se aplique la ley.

¿Cuáles son los efectos de los cierres de calle?

¿A qué lleva un cierre? A absolutamente nada. Afecta a los panameños. Afecta al país y a las inversiones en el país. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. La mayor falacia que hay es el término cierre pacífico, protesta pacífica. Ni hay cierre pacífico, ni hay una huelga que sea una protesta pacífica. Las dos son actos de violencia. Y yo nunca he visto que la violencia lleve a nada bueno.

Una manifestación del Suntracs terminó con policías heridos, gases lacrimógenos y 83 detenidos. El presidente José Raúl Mulino lo llamó “una demostración del poder represivo del estado” y tildó de terroristas y mafiosos al sindicato. ¿Cómo califica esta respuesta del gobierno?

Es desafortunado que hayamos tenido que llegar a esos actos de violencia. Pero quiero partir por el hecho. ¿Cómo se dieron las cosas? Tranca una calle, se te pide que abras la calle, no abres la calle, la policía actúa y la respuesta es tirar bloques, piedras, incendiar y destruir la propiedad del estado que está siendo construida para los panameños, para los mismos hijos nuestros. Hay 83 personas con medidas cautelares. Hay disrupción en los trabajos y nuevamente la policía actuó ante un acto de violencia. Yo te pregunto a ti, ¿qué responsabilidad tenía la familia, tanto de los 83 obreros que quedaron detenidos y que tienen medidas cautelares o la familia de los policías heridos, uno de ellos que se debate entre la vida y la muerte? ¿Eso es justo? No lo considero justo ni correcto. Ante la necesidad de restablecer el orden, hay que aplicar la fuerza. Esa es la función del Estado, esa es la función del gobierno. Si no, viviríamos en un estado anárquico y no creo que ni tú ni yo queremos anarquía, ni nadie debe querer eso. Yo no condono la violencia, venga de donde venga, pero cuando hay que restituir el orden, a veces hay que hacerlo.

¿Cuál debe ser la estrategia?

El gobierno debe llamar a diálogos a los líderes de esto. Nosotros consideramos que quizás podamos hacer una mejor gestión sentándonos a una mesa, no 40 organizaciones, pero quizás dos personas del gobierno, dos personas de la asamblea, dos personas de gremios sindicales y dos personas de los gremios empresariales, y veamos lo que hay.

¿Cree que es posible aún después de tantas mesas de diálogo y luego de los enfrentamientos lograr un consenso mediante el diálogo?

Panamá tiene que estar por arriba de cada uno de los intereses personales de nosotros. Si nosotros no tenemos la capacidad de poner el país y los panameños por arriba de las diferencias que individualmente cada uno de nosotros pueda tener o no, entonces nosotros no debemos estar en puestos de liderazgo. Líder no es el que llama a las turbas a incendiar. Líder es el que puede generar los cambios y los mejores resultados para su base.

¿Qué opina de la labor que está realizando ahora mismo en la Asamblea?

Veo muchos diputados preocupados con la situación, que tienen un temor de cómo actuar. No porque consideren que está mal diseñado el modelo, sino que no se ha podido articular una línea comunicacional para poder explicar las ventajas de lo que se está proponiendo. Creo que hay otros diputados que, a falta de argumentos, hacen perder el tiempo, atrasan el debate y no aportan ideas que lleven a la construcción de soluciones. Hubo una bancada que propuso que se creara un banco especial para administrar los fondos de la CSS. No necesitamos ni banco especial para la CSS, ni más burocracia, ni pasar una ley especial, ni los trámites que conlleva la constitución de un banco. Esa bancada está desfasada en el tiempo y en las realidades del país, y en lo que de verdad importa. Eso es politiquería o desconexión con la realidad. Tengamos algo claro. En cuatro años los 71 diputados se van a someter a un proceso electoral. El señor presidente de la República no se puede reelegir. Entonces él está haciendo una función que tiene que cumplir. Quizás la realidad fuera otra si no tuviésemos reelección de los diputados.

Los manifestantes también reclaman por el trato que se le ha dado a los migrantes deportados de Estados Unidos y cómo se han dado concesiones al gobierno norteamericano. ¿Qué opina del manejo de estos temas que ha tenido el presidente Mulino?

Quieren hacer un guacho político aquí, hablando de otros temas. Esos temas tienen su momento, su lugar y su tiempo. Hoy, la prioridad del país es la CSS, sus jubilaciones, su operación y cómo vamos a nosotros tener un país financieramente viable a lo interno y a lo externo. El presidente explicó lo que era el tema de los migrantes. Yo no creo que esos son temas que están en la primera página de prioridad del país. Atendamos el elefante en el salón y después atendemos los otros temas que tenemos. Por el Darién, los últimos dos años pasaron cientos de miles de personas. ¿Dónde estuvieron las portadas de los periódicos reflejando el trauma de esas personas? Ahora vamos a hacer un trauma y una portada por 173 desafortunadas almas que tienen que pasar por eso. Ahora mismo hay una agenda política global contra el señor Trump y contra lo que hace el señor Trump. Eso es problema del señor Trump. El problema de Panamá son los problemas de los panameños.

Trump ha lanzado acusaciones atacando a Panamá y amenazando con tomar el control del Canal. ¿Cómo califica la respuesta del gobierno panameño?

Yo no quisiera llamar los comentarios del señor Trump ataques. Me gustaría llamarlo percepciones equivocadas. Y es una percepción equivocada que tenemos que entender cuál es el interés para lanzar semejante comentario tan atrevido. Pero ese es su derecho. Nosotros los panameños no elegimos al señor Trump. Él le habla a su base política. Eso es política de Estados Unidos. Yo creo que se ha hecho el trabajo de explicar el Tratado de Neutralidad, cómo es y lo que Panamá ha hecho y cómo Panamá se ha comportado, así como la no presencia, la no intromisión, de un ente político de gobierno chino en el canal.

No elegimos al señor Trump, elegimos al señor Mulino. ¿Algún mensaje para él?

Sí. El presidente Mulino no está solo. Los panameños queremos que al país le vaya bien. Cuando al país le va bien, al gobierno y al presidente le va bien. Nosotros, todos los panameños, estamos aquí para sentarnos y dialogar con él y con quien sea, donde sea, para construir país. Eso lo sabe el presidente y los buenos panameños estamos siempre a la orden para construir sin banderas políticas, con la única bandera, la nacional, la tricolor panameña.

¿Qué opina de la reactivación del desarrollo de minería en Panamá?

La minería metálica está permitida por ley. Aquí se dice muchas veces que en Panamá se prohibió la minería. No, en Panamá se encontró inconstitucional un contrato minero. La minería que hay en el país o los recursos minerales que hay en el país son del país. El país tiene que utilizar todas las herramientas que tenga a su disposición para poder desarrollarse y generar bienestar a los panameños. Yo creo que la mina ha tenido múltiples fallas de cómo se conceptualizó, cómo se vendió, pero también hay múltiples fallas de la supuesta contaminación que hay. Entonces renegociemos, veamos. Pero partamos de la base jurídica. ¿Qué contrato nosotros teníamos? ¿De dónde veníamos? ¿Qué podíamos cambiar? No estoy de acuerdo con lo sucedido, pero sí estoy de acuerdo que tenemos que revisitar el tema minero, tenemos que hablar con la información certera y tenemos que pensar en los 54.000 empleos perdidos. Nosotros mismos nos estamos metiendo en una cueva sin salida y agarramos la piedra dentro de la cueva para cerrarla.

