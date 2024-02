Gianna Ruedas presenta denuncia por supuesto desvío de fondos del Estado hacia Fundamericas

La pugna a lo interno de la Universidad Especializada de Las Américas (Udelas) se agudiza y ahora la rectora electa de esta casa de estudios superiores, Gianna Ruedas, recientemente separada de su cargo como docente presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República por supuesto desvío de fondos del Estado hacia la Fundación Especializada de Las Américas (Fundamericas).

La catedrática denunció además persecución tras esta medida disciplinaria al que ha sido sometida por supuestamente haber irrumpido las instalaciones de esta casa de estudios superiores, el pasado 2 de enero cuando acudió a la toma posesión de su cargo.

Ruedas manifestó que se le impidió el acceso a las instalaciones de Udelas señalando directamente a Juan Bosco Bernal y a la decana de la Facultad de Ciencias Medicas y Clínicas de esta universidad, Gisela Ambulo.

Aseguró que trató de hacer valer sus derechos como rectora electa “la nota aduce que he faltado al reglamento docente por incumplir en las instalaciones del edificio 808 que alberga la rectoría de Udelas el día 2 de enero con la clara intención de tomar posesión a mi cargo de rectora, el cual se me proclamó 14 de diciembre de 2023”, explicó.

Recordó que ese día (2 de enero) acudió con su equipo al edificio 808, saludó al guardia de seguridad que estaba vigilando la entrada, pero que esta parte se mantenían acordonada y encadenada “le solicitamos paso para poder pasar y su respuesta fue que yo tenía una prohibición de entrada a este edificio orden recibida la por el Doctor Juan Bosco Bernal”, dijo.

Denunció que Bernal está usurpando por 56 días el cargo de rectoría y asociado para delinquir con el señor Damian Quijano y Carlos Bermúdez.

“He interpuesto denuncias por persecución política, violencia de género y violencia digital, esas querellas fueron admitidas, en mi favor hay una medida de protección que han sido vulneradas y lo hemos presentado antes las autoridades”, sostuvo.

Mencionó que en medio de lo que ella califica como una “persecución política”, han destituido a lo interno de Udelas a 85 docentes y administrativos “compañeros que tienen su permanencia han sido despedidos”.

“Aquí no hay nadie que vele para que esas situaciones no se den. Lamentablemente, en todo este proceso hemos evidenciado un vacío administrativo en qué pasa si un rector de una Universidad no realiza su trabajo dentro de la norma.

Debe haber una instancia que pueda dar seguimiento y eso no existe”, comentó la rectora electa.

El equipo de Comunicación de la Universidad Especializada de Las Américas, en cuanto a las declaraciones de la docente universitaria, se limitaron a comentar al respecto alegando evitar entorpecer el proceso disciplinario contra Ruedas.