Guatemala refuerza seguridad para la Selección de Panamá tras llamada entre Arévalo y Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien le informó sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de la Selección Nacional de Panamá durante su estancia en territorio guatemalteco.

Arévalo comunicó que el Ministerio de Gobernación de Guatemala ha ordenado un despliegue de fuerzas de seguridad con el propósito de disuadir cualquier intento de desorden relacionado con el partido programado para esta noche, en el marco de las eliminatorias mundialistas.

El Gobierno guatemalteco reiteró su compromiso con la protección de la delegación panameña, así como con el desarrollo pacífico del encuentro deportivo.

Desde Panamá, el presidente Mulino agradeció las acciones tomadas y destacó la importancia de mantener un ambiente seguro para los atletas y la afición en eventos internacionales de esta naturaleza.