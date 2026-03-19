¿Horario para el acoso de cobro? Las claves del proyecto aprobado en la Asamblea

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la mañana de este jueves 19 de marzo, en tercer debate, el proyecto de ley No. 306, una iniciativa que busca poner límites a las agencias de cobro y proteger la intimidad de los consumidores ante denuncias de hostigamiento.

Los puntos destacados de la norma

1. Regulación de las agencias de cobro

La propuesta establece reglas claras sobre cómo deben realizarse las gestiones de cobro, incluyendo canales, horarios y frecuencia de contacto.

2. Aprobación unánime

El proyecto, impulsado por la diputada de la coalición, Yamireliz Chong, fue aprobado con 41 votos a favor en el pleno legislativo.

3. Límites al ‘acoso’ telefónico

Se fijan horarios específicos para llamadas de cobro:

Lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

4. Prohibición de prácticas abusivas

La ley prohíbe el hostigamiento, llamadas excesivas, visitas domiciliarias sin autorización y la divulgación de deudas a terceros.

5. Protección a la salud mental

Se restringen conductas que puedan afectar la integridad emocional o psicológica de los consumidores.

6. No elimina el cobro de deudas

Durante el debate se aclaró que la norma no busca impedir las gestiones de cobro, sino garantizar que se realicen sin abuso ni intimidación.

7. Respuesta a denuncias ciudadanas

La iniciativa surge tras múltiples quejas por presunto acoso en procesos de cobranza a nivel nacional.