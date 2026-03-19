¿Horario para el acoso de cobro? Las claves del proyecto aprobado en la Asamblea

<a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">El pleno de la Asamblea Nacional</a> aprobó la mañana de este jueves 19 de marzo, en tercer debate, <b>el proyecto de ley No. 306</b>, una iniciativa que busca poner límites a las agencias de cobro y proteger la intimidad de los consumidores ante denuncias de hostigamiento.<i>Los puntos destacados de la norma</i><b>1. Regulación de las agencias de cobro</b>La propuesta establece reglas claras sobre cómo deben realizarse las gestiones de cobro, incluyendo canales, horarios y frecuencia de contacto.<b>2. Aprobación unánime</b>El proyecto, impulsado por la diputada de la coalición, <b>Yamireliz Chong</b>, fue aprobado con 41 votos a favor en el pleno legislativo.<b>3. Límites al ‘acoso’ telefónico</b>Se fijan horarios específicos para llamadas de cobro:Lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.Sábados: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.<b>4. Prohibición de prácticas abusivas</b>La ley prohíbe el hostigamiento, llamadas excesivas, visitas domiciliarias sin autorización y la divulgación de deudas a terceros.<b>5. Protección a la salud mental</b>Se restringen conductas que puedan afectar la integridad emocional o psicológica de los consumidores.<b>6. No elimina el cobro de deudas</b>Durante el debate se aclaró que la norma no busca impedir las gestiones de cobro, sino garantizar que se realicen sin abuso ni intimidación.<b>7. Respuesta a denuncias ciudadanas</b>La iniciativa surge tras múltiples quejas por presunto acoso en procesos de cobranza a nivel nacional.