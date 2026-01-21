Jueza valida acuerdo de pena con Riccardo Francolini

La jueza Baloisa Marquínez validó un acuerdo de pena de 30 meses con el exdirectiva de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini, en el caso Odebrecht.

La mañana de este miércoles 21 de enero se decretó un receso en el juicio para validar el acuerdo. Se pudo confirmar que el acuerdo fue validado por la jueza.

A la fecha, se han realizado decenas de acuerdo de pena para este caso, tres de ellos realizados este año luego del inicio del juicio.

Este sería el tercer acuerdo de pena que ha validado la jueza Marquínez en este proceso, que está previsto a concluir este 13 de febrero.

Marquínez anunció durante la sesión de hoy que este jueves y viernes la audiencia ordinaria solo se realizará hasta el medio día.

Por otro lado, se conoció que 21 abogados defernsores anunciaron que presentarán pruebas extraordinarias a consideración de la jueza, la Fiscalía Anticorrupción y los querellantes.