Juicio Odebrecht: Termina interrogatorio a perito sobre análisis financiero

Luego de tres días de cuestionamiento, experto responsable del informe de análisis financiero terminó de responder preguntas sobre las sociedades, bancos y personas vinculadas a la trama de sobornos de Odebrecht a través de cuentas en bancos nacionales e internacionales.

La audiencia comenzó alrededor de las 8.30 de la mañana. Lin fue cuestionado por los abogados de imputados como Juan Francisco Mutio Cerdeiras y María Isabel Carmona.

También se profundizó en los fondos vinculados a la campaña electoral del excandidato presidencial José Domingo Arias.

Los abogados se enfocaron en cuestionar que la verificación del beneficiario final, preguntando si el perito había revisado los libros contables y la información accionaria de las sociedades mencionadas.

El perito respondió que se apoyó en la información suministrada por el Ministerio Público, así como en información bancaria y otros elementos detallados en su informe.

El abogado de Aurora Muradás, expareja sentimental del expresidente Martinelli conocida como “La Periquita”, lo interrogó también por las transacciones realizadas para la compra de joyas y otros artículos, cuestionando si se presentaron reportes de operaciones sospechosas, a lo que Lin respondió que no fue así.

El argumento de la defensa es poner en tela de duda la vinculación de sus representados como beneficiarios finales.

El siguiente testigo en lista en lista era Olmedo Méndez, colaborador de la Fiscalía y presunto testaferro del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima. Sin embargo, Méndez no asistió.

Por ello, se procedió a llamar a Mauricio Cort, un abogado que habría jugado un papel clave en el esquema de sobornos de Odebrecht.