La corrupción amplió su distancia frente a la falta de empleo y el alto costo de la vida como el problema más citado de Panamá. En noviembre, el 41,4% de los consultados en la encuesta de Vea Panamá para La Estrella de Panamá la señaló como el principal problema del país, frente al 33,1% de julio. La diferencia fue de 8,3 puntos porcentuales.

La falta de empleo se mantuvo en segundo lugar y pasó del 20,4% al 22,1%. El alto costo de la vida quedó tercero, aunque bajó del 20% al 13,6%. La inseguridad pasó del 11,6% al 8,3%, mientras que la pobreza varió del 6,9% al 6,8%.

¿Qué impide que el país avance?

Al preguntar por el principal obstáculo para que el país avance y aproveche su potencial, el 47,6% eligió la opción «la corrupción y la falta de transparencia de los gobiernos». Le siguió la falta de empleos y oportunidades, con 25%.

La falta de liderazgo y los conflictos políticos concentraron el 10,6% de las respuestas. La inseguridad y la delincuencia obtuvieron 9,6% y la mala calidad de la educación, 6,9%. El 41,4% corresponde a quienes identificaron la corrupción como el principal problema actual. El 47,6% recoge una pregunta distinta, en la que corrupción y falta de transparencia de los gobiernos aparecen juntas como opción de respuesta.

El trabajo estable lidera las prioridades para mejorar la calidad de vida

Ante la pregunta de qué necesita más una persona en Panamá para mejorar su calidad de vida, el 55% eligió conseguir un empleo estable. Las oportunidades para emprender quedaron en segundo lugar, con 16,9%, seguidas por la educación pública de calidad, con 10,4%.