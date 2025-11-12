La Navidad se adelantó en Panamá: luces y espíritu festivo inundan noviembre

Aunque todavía falta más de un mes para la Nochebuena, el espíritu navideño ya se siente en cada rincón del país. Desde principios de noviembre, centros comerciales, avenidas y barrios de la capital comenzaron a vestirse con luces, árboles y nacimientos, marcando un adelanto de la temporada más esperada del año.

Comercios y supermercados también se unieron a la tendencia, decorando sus vitrinas con arbolitos y adornos rojos y dorados, que se han colocado junto a la decoración de fiestas patrias y las bandera nacional.