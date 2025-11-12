  1. Inicio
La Navidad se adelantó en Panamá: luces y espíritu festivo inundan noviembre

Todo indica que este año, Panamá decidió no esperar a diciembre para celebrar
Por
Ricardo González
  • 12/11/2025 11:19
Comercios y supermercados también se unieron a la tendencia, decorando sus vitrinas con arbolitos y adornos rojos y dorados

Aunque todavía falta más de un mes para la Nochebuena, el espíritu navideño ya se siente en cada rincón del país. Desde principios de noviembre, centros comerciales, avenidas y barrios de la capital comenzaron a vestirse con luces, árboles y nacimientos, marcando un adelanto de la temporada más esperada del año.

Comercios y supermercados también se unieron a la tendencia, decorando sus vitrinas con arbolitos y adornos rojos y dorados, que se han colocado junto a la decoración de fiestas patrias y las bandera nacional.

La atmósfera navideña temprana también impulsa la economía.
En redes sociales, los panameños han compartido fotos y videos de sus hogares decorados con árboles, guirnaldas y nacimientos, bajo el lema “la Navidad llegó temprano”. Muchos aseguran que hacerlo les ayuda a contagiarse de optimismo y esperanza.

La atmósfera navideña temprana también impulsa la economía, con un aumento notable en las ventas de adornos, regalos y productos típicos de la temporada. Los mercados populares y las ferias de artesanías ya registran mayor movimiento que en años anteriores.

Todo indica que este año, Panamá decidió no esperar a diciembre para celebrar. La Navidad se adelantó a noviembre, y promete llenar de luz cada rincón del país por casi dos meses.

