La OEA debate en Panamá las crisis de Nicaragua, Haití y Venezuela

La situación en Nicaragua, Haití y Venezuela es uno de los temas que desde ya se están discutiendo en el marco de la 31.ª sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este domingo 21 de junio se llevó a cabo una conferencia de prensa con la participación del secretario general de la OEA, Albert Ramdin; el canciller panameño, Javier Martínez-Acha; y la secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil.

Para Ramdin, las elecciones que se realizan hoy en Colombia, así como el conteo de votos en Perú, son dos eventos cruciales a los que hay que prestar atención.

Sobre Haití, comentó que participó en una conferencia importante sobre la situación en el país caribeño y agradeció el apoyo de Panamá para ayuda médica y hospitalaria.

“La seguridad es clave en Haití, sin seguridad otras cosas no son posibles. Así que necesitamos elecciones muy rápido para que Haití tenga un gobierno electo democráticamente y se pueda continuar”, enfatizó.

Además, se pronunció sobre Venezuela y la posible participación de la OEA en un nuevo proceso electoral.

“Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Venezuela todavía es miembro de la OEA y estamos listos para apoyar”.

En el caso de Nicaragua, resaltó que aunque el país se haya retirado del organismo internacional, su situación impacta al continente y merece el interés del organismo.

“Sabemos que no son un miembro oficial. Eso no nos quita la responsabilidad”, declaró.

Adelantó que se emitirá una resolución por la Asamblea General sobre el tema.

La secretaria adjunta, Laura Gil, compartió más detalles sobre la agenda de la OEA en Panamá.

“Tenemos 16 propuestas de resolución y declaración para ser adoptadas en Panamá, 14 vienen con un consenso previo desde Washington”, detalló.

“Hay cuatro proyectos de declaración: la cuestión de las Malvinas, la Declaración de Panamá sobre multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Americanos, la Declaración sobre la situación en Nicaragua y una sobre la conmemoración de los 30 años del Consejo de Desarrollo Integral de la OEA”, precisó.

Añadió que se planea también emitir resoluciones sobre salud mental y derechos de personas con discapacidad.