Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 1 de febrero de 2026

— Pago a jubilados y pensionados en Panamá.

La Caja de Seguro Social confirmó cómo se realizará el primer desembolso de febrero para jubilados y pensionados. Los pagos vía ACH se efectuarán a inicios de la próxima semana, mientras que quienes cobran por cheque deberán acudir a los puntos establecidos según el calendario oficial, una información clave para miles de beneficiarios.

— Polémica política por juramentación al Parlacen.

El presidente del Partido Popular denunció un supuesto “juego político” tras no concretarse la juramentación del exvicepresidente José Gabriel Carrizo ante el Parlamento Centroamericano. El hecho generó cruces de señalamientos y volvió a tensar el ambiente político nacional.

— Costa Rica entra en carrera electoral

Las elecciones presidenciales de 2026 en Costa Rica comienzan a perfilar a varios nombres fuertes en la contienda. Analistas advierten un escenario fragmentado, con altas probabilidades de una segunda vuelta, en medio de un electorado exigente y cansado de la política tradicional.

— Óscar Arias defiende la democracia costarricense

El Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, hizo un llamado público a proteger la separación de poderes y el respeto institucional en Costa Rica, advirtiendo sobre los riesgos del populismo y la concentración de poder en la región.

— Venezuela excarcela presos políticos

La ONG Foro Penal informó que al menos 20 presos políticos han sido excarcelados recientemente en Venezuela, un hecho que genera cautela en organismos de derechos humanos, que insisten en la liberación total y el cese de detenciones arbitrarias.