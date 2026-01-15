Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 15 de enero

Este jueves 15 de enero, la agenda informativa en Panamá estuvo marcada por una serie de acontecimientos de alto impacto a nivel nacional, así como por hechos relevantes en el ámbito judicial y administrativo.

En el plano gubernamental, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el Estado honrará el pago de los intereses por mora correspondientes a la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre los años 1972 y 1983. El mandatario precisó que la entrega de los certificados de pago está programada para el mes de junio de este año.

Por otro lado, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra la Resolución No. 1-1026 del 13 de enero, emitida por la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). Según explicó, la resolución fue aprobada en presunta violación de la ley y de la autonomía municipal.

En el ámbito judicial, la jueza Baloisa Marquínez decretó un receso en el juicio del caso Odebrecht hasta las 2:00 de la tarde de este jueves. La medida busca dar tiempo al Ministerio Público para presentar la versión digitalizada de las pruebas extraordinarias, a fin de que la defensa pueda revisarlas. Aunque los abogados defensores solicitaron la suspensión del juicio por cinco días, la jueza rechazó esta petición y otorgó un plazo hasta el miércoles de la próxima semana para analizar la documentación antes de decidir sobre su admisión.

-En materia económica y productiva, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) convocó a los ingenios azucareros del país a presentar propuestas para la venta de azúcar morena de producción nacional. El producto estará destinado a los programas de Tiendas del Pueblo, agroferias y agrodistribuidoras que impulsa la entidad.

-El presidente Mulino estuvo desde el Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, ubicado en Paso Blanco, corregimiento de Las Garzas, en Pacora, en la inauguración de esta obra que brinda condiciones dignas y oportunidades reales de rehabilitación a las privadas de libertad.