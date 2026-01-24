Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 24 de enero

Este sábado 24 de enero, la agenda informativa registra una serie de acontecimientos relevantes en el ámbito nacional, con hechos destacados en los sectores educativo, cultural y administrativo.

-Suzanne Sáez asumió oficialmente las funciones de Gerente Educativa Encargada del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). Su designación tiene como objetivo dar continuidad al trabajo académico e institucional enfocado en el fortalecimiento de la educación técnica superior de ciclo corto en Panamá.

-Se confirmó el fallecimiento del reconocido actor panameño Agustín Clément, de 53 años, ocurrido la noche del viernes 23 de enero. La noticia ha generado reacciones de pesar en la comunidad artística y cultural del país.

-El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) publicó el calendario correspondiente al tercer pago del programa Pase-U 2025, el cual iniciará el próximo lunes 26 de enero, beneficiando a miles de estudiantes a nivel nacional.

-La Alcaldía de Panamá anunció la implementación de 20 prohibiciones y multas de hasta B/.1,500 para el Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante las festividades.

-Este domingo regresará el Casco Peatonal en el Casco Antiguo, el primero del verano, organizado por la Alcaldía de Panamá. La jornada contará con diversas actividades recreativas y culturales desde las 8:00 a.m., promoviendo el disfrute del espacio público por parte de residentes y visitantes.