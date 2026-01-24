Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 24 de enero

Este sábado 24 de enero, la agenda informativa registra una serie de acontecimientos relevantes en el ámbito nacional, con hechos destacados en los sectores educativo, cultural y administrativo.<b>-Suzanne Sáez asumió oficialmente las funciones de Gerente Educativa Encargada del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). </b>Su designación tiene como objetivo dar continuidad al trabajo académico e institucional enfocado en el fortalecimiento de la educación técnica superior de ciclo corto en Panamá.-Se confirmó el fallecimiento del reconocido actor panameño <b>Agustín Clément, </b>de 53 años, ocurrido la noche del viernes 23 de enero. La noticia ha generado reacciones de pesar en la comunidad artística y cultural del país.-<b>El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) </b>publicó el calendario correspondiente al tercer pago del programa Pase-U 2025, el cual iniciará el próximo lunes 26 de enero, beneficiando a miles de estudiantes a nivel nacional.-La <b>Alcaldía de Panamá </b>anunció la implementación de 20 prohibiciones y multas de hasta B/.1,500 para el Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante las festividades.-Este domingo regresará el <b>Casco Peatonal en el Casco Antiguo</b>, el primero del verano, organizado por la Alcaldía de Panamá. La jornada contará con diversas actividades recreativas y culturales desde las 8:00 a.m., promoviendo el disfrute del espacio público por parte de residentes y visitantes.