Las 5 noticias más importantes de este lunes 20 de abril en Panamá y el mundo

La agenda informativa de Panamá y el mundo cerró este lunes 20 de abril con una jornada marcada por hechos de alto impacto en el ámbito local e internacional.

-Se confirma la llegada al país de Ali Zaki Hage, vinculado al atentado contra el vuelo de Alas Chiricanas 901 bombing ocurrido en 1994, que dejó 21 víctimas fatales, tras más de tres décadas del suceso.

-El presidente José Raúl Mulino derogó la ley que regulaba el servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo solicitado mediante plataformas digitales, al tiempo que anunció la creación de una mesa de diálogo para analizar el futuro del sector.

-Los beneficiarios del Cepanim comenzaron a acceder a la plataforma de registro habilitada por el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque el sistema presentó fallas durante su puesta en marcha, generando inconvenientes entre los usuarios.

-Autoridades panameñas alertaron sobre el aumento en las detenciones de embarcaciones con bandera nacional por parte de China, cifra que se ha cuadruplicado en comparación con lo habitual, según indicó el vicecanciller y canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos.

-En el Medio Oriente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que se aplicarán “medidas severas” contra un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel tras difundirse un video en el que aparece golpeando una estatua de Jesús crucificado en el sur del Líbano.