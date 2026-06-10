Las 5 noticias que debes leer hoy | 10 de junio

Agroferias del IMA vuelven este viernes: estas son las provincias donde habrá venta de alimentos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este viernes 12 de junio una nueva jornada de agroferias en distintos puntos del país. Las ventas comenzarán desde las 8:00 a.m. en provincias como Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón y Veraguas. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Red de Museos respalda el traslado de la Biblioteca Nacional a MiCultura

La Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá expresó su respaldo a la decisión de transferir la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. al Ministerio de Cultura, al considerar que la medida fortalecerá la gestión y preservación del patrimonio documental del país. El pronunciamiento surge en medio del debate generado por la reorganización institucional.

Excandidatos de Vamos piden revisar permanencia de Samaniego, Zamora y Bloise

Un grupo de excandidatos vinculados a la coalición Vamos solicitó a la Junta Directiva evaluar la continuidad de los diputados Augusto Samaniego, Yamireth Zamora y Betserai Bloise dentro del movimiento. La petición se produce tras diferencias internas y cuestionamientos sobre las actuaciones recientes de estos miembros.

Saldo de tarjetas de crédito en Panamá se acerca a los $3.000 millones

El financiamiento mediante tarjetas de crédito continúa en aumento. De acuerdo con las cifras más recientes, el saldo de esta cartera alcanzó los 2.977 millones de dólares, mientras que la morosidad se ubicó en 8,5 %, reflejando los retos que enfrentan muchos hogares para cumplir con sus obligaciones financieras.

Thomas Christiansen enciende las alarmas: dos figuras de Panamá podrían perderse el Mundial 2026

El técnico de la selección panameña, Thomas Christiansen, reconoció que las lesiones mantienen en duda la presencia de dos jugadores clave para el debut mundialista.

Las declaraciones aumentan la preocupación de la afición a pocas horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras el cuerpo médico sigue evaluando la evolución de ambos futbolistas.