Las 5 noticias que debes leer hoy | 16 de abril

Agroferias del IMA este sábado: productos baratos desde temprano

Las Agroferias del IMA regresan este sábado 18 de abril con venta de alimentos a bajo costo en distintos puntos del país.

Las jornadas arrancan desde las 8:00 a.m. y los asistentes deben llevar cédula y bolsa reutilizable. La iniciativa busca aliviar el bolsillo de los panameños y fortalecer el consumo de productos nacionales.

Asamblea elige a Jaime Barroso como magistrado del Tribunal Electoral

La Asamblea Nacional seleccionó a Jaime Barroso como nuevo magistrado del Tribunal Electoral, en un proceso que no generó mayores sorpresas.

Su designación refuerza la estructura del organismo encargado de velar por la transparencia de los procesos electorales en el país.

Motorizados de PedidosYa protestan y paralizan operaciones

Repartidores de PedidosYa salieron a las calles en Panamá para protestar por la reducción de tarifas, lo que provocó una paralización de sus servicios.

Los trabajadores denuncian afectaciones directas a sus ingresos y exigen mejores condiciones laborales.

Médico de Maradona se declara inocente en juicio

En el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona, uno de los médicos imputados aseguró ante el tribunal ser inocente.

El caso sigue generando atención internacional mientras se determina la responsabilidad de los profesionales de salud involucrados.

Paro de buses en Panamá Oeste afecta rutas por dos horas

Un paro de transporte en Panamá Oeste provocó la suspensión de rutas durante dos horas, afectando a cientos de usuarios. La medida generó retrasos y complicaciones en la movilidad, especialmente en horas de alta demanda.