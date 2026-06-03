Las 5 noticias que debes leer hoy | 3 de junio

1. Bloise pide sacar la política partidista de las universidades públicas

El diputado Ernesto Bloise defendió la necesidad de reformar la gobernanza de las universidades oficiales y aseguró que es momento de eliminar la “politiquería” de estos centros de estudio.

Sus declaraciones surgen en medio del debate por las recientes elecciones universitarias y el rol de los grupos políticos dentro de la educación superior.

2. Mulino objeta ley que creaba un patronato para administrar el estadio Mariano Bula

El presidente José Raúl Mulino devolvió a la Asamblea Nacional el proyecto que buscaba crear un patronato para administrar el estadio Roberto Mariano Bula, en Colón.

El Ejecutivo considera que varios artículos limitan competencias de Pandeportes y generan dudas sobre el manejo de recursos públicos.

3. Escala la tensión en Medio Oriente: Irán responsabiliza a EE.UU. por nuevos ataques

La crisis regional volvió a agravarse luego de que Irán señalara a Estados Unidos como responsable de recientes acciones militares.

Mientras tanto, una ofensiva en Kuwait dejó más de 60 heridos y aumentó la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto en el Golfo Pérsico.

4. Fuga en La Joyita: ya han sido recapturados 133 privados de libertad

Las autoridades panameñas informaron la captura de otros 10 evadidos de la fuga masiva ocurrida en el centro penitenciario La Joyita.

Con estas nuevas detenciones, la cifra de recapturados asciende a 133, mientras continúan los operativos para ubicar a los recursos que permanecen prófugos.

5. Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Lionel Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo hispano.

El jurado destacó su extraordinaria trayectoria deportiva y su impacto global dentro y fuera de las canchas.