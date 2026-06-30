Las 5 noticias que están marcando este martes 30 de junio en Panamá y el mundo

Estas son las cinco claves informativas para ponerte al día con los hechos más relevantes ocurridos en Panamá y el mundo durante este martes.

Panamá felicita a Keiko Fujimori tras convertirse en presidenta de Perú

El Gobierno de Panamá felicitó oficialmente a Keiko Fujimori por su elección como nueva presidenta de Perú y reiteró su interés en fortalecer las relaciones bilaterales. La Cancillería destacó los históricos vínculos entre ambos países y expresó su disposición para trabajar en temas de comercio, cooperación e integración regional.

Corte Suprema de EE.UU. frena orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El fallo representa un revés para la administración estadounidense y mantiene vigente el principio constitucional que otorga la nacionalidad a quienes nacen en territorio estadounidense.

DGI aclara que el CEPANIM no puede utilizarse para pagar impuestos

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que los fondos del CEPANIM no pueden emplearse para cancelar impuestos, tasas o cualquier otra obligación tributaria. La entidad recordó que estos recursos tienen un uso específico establecido por la normativa y pidió a los beneficiarios evitar caer en información falsa que circula en redes sociales.

Paraguay decreta feriado nacional tras eliminar a Alemania del Mundial 2026

La histórica clasificación de Paraguay a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una celebración sin precedentes. El presidente del país decretó un feriado nacional para conmemorar la victoria sobre Alemania, una de las mayores sorpresas del torneo y un resultado que provocó festejos masivos en todo el país.

Agentes de IA transforman el mercado laboral: el reto ya no es competir, sino adaptarse

La rápida expansión de los agentes de inteligencia artificial está cambiando la forma en que trabajan empresas y empleados. Especialistas coinciden en que estas herramientas automatizan tareas repetitivas y permiten que las personas se concentren en funciones estratégicas, aunque también obligan a desarrollar nuevas habilidades para mantenerse competitivos en el mercado laboral.

María Corina Machado intentó regresar a Venezuela, pero su ingreso fue frustrado

Nuevos detalles revelan cómo se desarrolló el frustrado intento de María Corina Machado por regresar a Venezuela. La líder opositora no logró ingresar al país en medio de un complejo operativo y de las restricciones impuestas por las autoridades, en un episodio que vuelve a poner el foco sobre la situación política venezolana.