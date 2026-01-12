Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 12 de enero - Lo que debes saber antes de dormir

— Caso Odebrecht: imputados se declaran no responsables. Los acusados en el proceso judicial por el caso Odebrecht rechazaron su vinculación con el delito de blanqueo de capitales durante la fase procesal correspondiente, un paso clave dentro de uno de los expedientes más relevantes del país.

— Defensa define estrategia y apunta a desvinculación política. El abogado Carlos Carrillo expuso una línea de defensa centrada en el debido proceso y en la desvinculación total del expresidente Ricardo Martinelli de los cargos que se le imputan.

— Alerta sanitaria: bancos de sangre en nivel crítico. El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó un llamado urgente a la donación voluntaria ante la disminución sostenida de las reservas de sangre, una situación que pone en riesgo cirugías, emergencias y tratamientos médicos.

— Trump recibirá a María Corina Machado en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en medio del proceso de reconfiguración política en Venezuela.

— Liberación de presos en Venezuela: 116 excarcelaciones confirmadas.Las autoridades y organizaciones de seguimiento reportan 116 excarcelaciones de presos políticos hasta el momento. Pese al anuncio, organizaciones de derechos humanos y familiares mantienen cuestionamientos sobre los criterios aplicados y reclaman mayor transparencia y liberaciones pendientes.

— Venezuela vuelve al centro de la agenda regional. Los recientes movimientos diplomáticos y políticos colocan nuevamente al país suramericano en el foco internacional, con posibles repercusiones políticas y geopolíticas en América Latina.

— Odebrecht sigue marcando la agenda panameña. El desarrollo del proceso judicial mantiene la atención pública sobre figuras políticas y empresariales, consolidando el caso como uno de mayor impacto institucional en Panamá.