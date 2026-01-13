Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 13 de enero

La agenda informativa de este <b>martes 13 de enero</b> en Panamá estuvo marcada por una serie de acontecimientos de alto impacto, tanto a nivel nacional como internacional, relacionados con temas de seguridad, justicia, control institucional y derechos humanos.-Este martes se desarrolla el <b>segundo día de la audiencia del caso Odebrecht</b>, uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de corrupción en el país.-Un <b>accidente de tránsito</b> ocurrido la noche del lunes 12 de enero en el <b>puente sobre el río Pacora</b> dejó como saldo una <b>mujer fallecida y 24 personas heridas</b>, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Panamá. El siniestro movilizó a unidades de emergencia y generó afectaciones en el tránsito de la zona.-La <b>Policía Nacional informó la apertura de una investigación interna</b> tras la circulación en redes sociales de un video en el que el fotógrafo internacional Quin Schrock denunció públicamente que habría entregado <b>40 dólares a un agente policial</b> luego de ser detenido por una presunta infracción de tránsito en la vía Panamericana.-La <b>Caja de Seguro Social (CSS)</b> presentó <b>denuncias penales ante el Ministerio Público</b> tras detectar un esquema estructurado de fraude en el otorgamiento de pensiones. Según la entidad, la irregularidad ha generado una lesión económica superior a los <b>B/.10 millones</b> y estaría vinculada, hasta el momento, a <b>52 pensiones otorgadas de forma irregular</b>.-La <b>Contraloría General de la República reiteró que está prohibido el uso de vehículos oficiales</b> para actividades relacionadas con el <b>Desfile de las Mil Polleras</b>, con excepción exclusiva de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). La entidad anunció además que este fin de semana realizará un <b>operativo nacional de verificación</b> para garantizar el uso adecuado de la flota estatal.-El <b>excandidato presidencial por el partido Cambio Democrático, José Domingo Arias</b>, afirmó este martes, a su llegada a la sede judicial, que su inocencia está 'claramente marcada' en el expediente del <b>caso Odebrecht</b>, durante el segundo día de audiencias del proceso.-El director y presidente de la ONG <b>Foro Penal</b>, Alfredo Romero, informó que entre el <b>8 de enero y la fecha</b> solo se han <b>excarcelado 56 presos políticos en Venezuela</b>, según registros de la organización, lo que mantiene la atención de organismos defensores de derechos humanos sobre la situación en ese país.