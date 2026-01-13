Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 13 de enero

La agenda informativa de este martes 13 de enero en Panamá estuvo marcada por una serie de acontecimientos de alto impacto, tanto a nivel nacional como internacional, relacionados con temas de seguridad, justicia, control institucional y derechos humanos.

-Este martes se desarrolla el segundo día de la audiencia del caso Odebrecht, uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de corrupción en el país.

-Un accidente de tránsito ocurrido la noche del lunes 12 de enero en el puente sobre el río Pacora dejó como saldo una mujer fallecida y 24 personas heridas, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Panamá. El siniestro movilizó a unidades de emergencia y generó afectaciones en el tránsito de la zona.

-La Policía Nacional informó la apertura de una investigación interna tras la circulación en redes sociales de un video en el que el fotógrafo internacional Quin Schrock denunció públicamente que habría entregado 40 dólares a un agente policial luego de ser detenido por una presunta infracción de tránsito en la vía Panamericana.

-La Caja de Seguro Social (CSS) presentó denuncias penales ante el Ministerio Público tras detectar un esquema estructurado de fraude en el otorgamiento de pensiones. Según la entidad, la irregularidad ha generado una lesión económica superior a los B/.10 millones y estaría vinculada, hasta el momento, a 52 pensiones otorgadas de forma irregular.

-La Contraloría General de la República reiteró que está prohibido el uso de vehículos oficiales para actividades relacionadas con el Desfile de las Mil Polleras, con excepción exclusiva de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). La entidad anunció además que este fin de semana realizará un operativo nacional de verificación para garantizar el uso adecuado de la flota estatal.

-El excandidato presidencial por el partido Cambio Democrático, José Domingo Arias, afirmó este martes, a su llegada a la sede judicial, que su inocencia está “claramente marcada” en el expediente del caso Odebrecht, durante el segundo día de audiencias del proceso.

-El director y presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó que entre el 8 de enero y la fecha solo se han excarcelado 56 presos políticos en Venezuela, según registros de la organización, lo que mantiene la atención de organismos defensores de derechos humanos sobre la situación en ese país.