Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 17 de enero – Lo que debes saber antes de dormir

— Pago del Cepanim y herederos. La Ley No. 506 de Cepanim establece que los pagos pendientes podrán ser reclamados por los herederos de trabajadores fallecidos, un tema que genera alto interés entre familias que buscan claridad sobre derechos y procedimientos.

— Delcy Rodríguez expulsa a Alex Saab del gabinete. La presidenta interina Delcy Rodríguez apartó del Ejecutivo al empresario Alex Saab, uno de los aliados más cercanos de Nicolás Maduro, en medio de una reestructuración ministerial que vuelve a sacudir al gobierno venezolano.

— Panamá avanza hacia viajes sin visa a Estados Unidos. El país dio un nuevo paso en el proceso para ingresar al programa de exención de visas con Estados Unidos, una aspiración histórica que podría transformar la movilidad internacional de los panameños.

— Trump y conversaciones con Diosdado Cabello. La administración de Donald Trump sostuvo contactos con Diosdado Cabello meses antes de un operativo contra el entorno de Maduro, según una revelación de la agencia Reuters que reabre el debate sobre la diplomacia tras bastidores.

— Embajador de Estados Unidos destaca la cultura panameña. El embajador estadounidense elogió la identidad y tradiciones nacionales durante su participación en el Desfile de las Mil Polleras, un evento que volvió a proyectar la riqueza cultural de Panamá ante la comunidad internacional.

— Plan para San Miguelito ya está en marcha. La Autoridad de Aseo y la Secretaría de Metas del Estado aseguraron que el plan integral para atender la crisis de basura en San Miguelito ya se encuentra en ejecución, con acciones coordinadas para mejorar la recolección y el manejo de desechos.

— Mulino celebra acuerdo Unión Europea–Mercosur. El presidente José Raúl Mulino calificó el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur como “el inicio de algo grande para todos”, destacando las oportunidades económicas y comerciales que podrían abrirse para la región.